Schwimm-WM Ungarn feiert seinen Superstar Hosszu

Zwei WM-Goldmedaillen über 200 Meter und drei über 400 Meter Lagen hatte Katinka Hosszu schon vor ihrem ersten Finallauf dieser Weltmeisterschaft, so viele wie Michael Phelps. Als sie nach 200 Metern unter tosendem Lärm nach 2:07,00 Minuten anschlug, hatte die 28-Jährige ihren sechsten Lagen-Weltmeistertitel sicher und zog damit mit Ryan Lochte gleich.

Hosszu ist längst nicht nur in ihrer Heimat ein Superstar, aber nirgends wird sie so gefeiert wie derzeit in Budapest - auch wenn sie ihren Weltrekord von 2015 um fast eine Sekunde verfehlte.

Aber Hosszu wird bei diesen Wettkämpfen noch reichlich Gelegenheiten bekommen, Bestzeiten zu schwimmen: Sie hat außerdem für 400 Meter Lagen, 100 und 200 Meter Rücken, 200 Meter Freistil und 200 Meter Schmetterling gemeldet. Auf die Teilnahme am Halbfinale über 100 Meter Rücken eine halbe Stunde vor ihrem ersten WM-Endlauf verzichtete sie dann aber doch.

Gold für Sjöström und Peaty

Außer Hosszu holten am Abend noch einige andere Favoriten Titel: Die Schwedin Sarah Sjöström (55,53 Sekunden), die am Vortag über 100 Meter Freistil für den ersten Weltrekord dieser WM gesorgt hatte, gewann über 100 Meter Schmetterling ihre fünfte WM-Goldmedaille, der Brite Adam Peaty (57,47) über 100 Meter Brust seine vierte. Peatys Landsmann Benjamin Proud (22,75) feierte derweil als Sieger über 50 Meter Schmetterling seine erste WM-Medaille überhaupt.

Die vier deutschen Starter des Tages schieden alle im Vorlauf aus: Marek Ulrich als 22. über 100 Meter Rücken (54,90 Sekunden), Clemens Rapp als 20. (1:47,69 Minuten) und Poul Zellmann als 34. (1:48,67) über 200 Meter Freistil sowie die erst 16 Jahre alte Celine Rieder als Zwölfte über 1500 Meter Freistil (16:25,99). "Jetzt warten wir auf die Großen", sagte Chefbundestrainer Henning Lambertz mit Blick auf Philip Heintz, Franziska Hentke und Marco Koch: "Wenn die anfangen, hoffen wir, dass sie das Wasser ein bisschen aufwirbeln können."

Die Weltranglistenersten Heintz und Hentke steigen am Mittwoch erstmals ins Wasser, Weltmeister Koch am Donnerstag.