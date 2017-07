Schwimm-WM King knackt zwei Weltrekorde - allein und mit der Staffel

Die US-Amerikanerin Lilly King hat den letzten Abend der Schwimm-WM in Budapest mit einem Weltrekord über 50 Meter Brust eröffnet. Die 20 Jahre alte Olympiasiegerin über die doppelte Distanz benötigte 29,40 Sekunden und blieb damit acht Hundertstel unter der alten Bestmarke von Ruta Meilutyte aus dem Jahr 2013. Es war allerdings nicht die letzte Goldmedaille für King am letzten Tag der Schwimm-WM.

Auch mit der Lagen-Staffel US-Schwimmerinnen hat King bei der WM gewonnen - und für einen weiteren Weltrekord gesorgt. Das Quartett King, Kathleen Baker, Kelsi Worrell und Simone Manuel benötigte für die vier Mal 100 Meter 3:51,55 Minuten und blieb damit genau eine halbe Sekunde unter der alten Bestmarke ihrer Landsfrauen bei Olympia von 2012. Aus dem damaligen Quartett war in Budapest niemand mehr am Start. King hatte bei dieser WM auch den Weltrekord über 100 Meter Brust verbessert.

DPA Caeleb Dressel

Und auch die 4 mal 100 Meter Lagenstaffel der US-amerikanischen Männer brillierte in Budapest. Caeleb Dressel hat dabei den Gold-Rekord von Michael Phelps eingestellt. Der 20-Jährige gewann mit Matt Grevers, Kevin Cordes und Adrian Nathan im letzten Rennen der Titelkämpfe in der Duna Arena seinen insgesamt siebten Titel. Nur dem nach Rio zurückgetretenen Rekordolympiasieger Phelps war bei der WM 2007 in Melbourne eine solche Siegesserie gelungen.

Im Medaillenspiegel lag die USA nach allen Entscheidungen mit 21 Goldmedaillen vorn. Zweiter wurde China mit zwölf Goldmedaillen, den dritten Platz belegte Russland mit elf Goldmedaillen.