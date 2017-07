Schwimm-WM Sjöström unterbietet Weltrekord von Steffen

Britta Steffen ist ihren Weltrekord über 50 Meter Freistil los: Die Schwedin Sarah Sjöström unterbot die von Steffen 2009 in Rom aufgestellte Bestmarke in Budapest um sechs Hundertstelsekunden. Sjöström schlug im Halbfinale in der Duna Aréna nach 23,67 Sekunden an.

"Ich bin froh, dass ich diesen Weltrekord über 50 Meter habe. Das bedeutet, dass ich die schnellste Frau der Welt bin", sagte Sjöström: "Jeder glaubte, dass die Weltrekorde von 2009 nicht zu schlagen sind, weil sie mit anderen Anzügen erschwommen wurden." Es war Sjöströms zweiter Weltrekord bei den Schwimm-Weltmeisterschaften 2017. Im Staffel-Rennen hatte sie am vergangenen Sonntag als Startschwimmerin in 51,71 Sekunden für eine neue Bestmarke über 100 Meter Freistil gesorgt.

Der US-amerikanische Jungstar Caeleb Dressel ist bei der WM zwar zu seinem mittlerweile fünften Gold gestürmt, hat den Weltrekord von Michael Phelps aber knapp verfehlt. Der 20 Jahre alte Staffel-Olympiasieger setzte sich im Finale über 100 Meter Schmetterling in 49,86 Sekunden durch und blieb damit nur um vier Hundertstelsekunden hinter der alten Bestmarke des Rekordolympiasiegers.

AFP Caeleb Dressel

Zuvor hatte Dressel in Budapest auch über die beiden Freistilsprintstrecken (50 und 100 Meter) sowie über 4x100 Meter und in der gemischten 4x100-Meter-Lagenstaffel triumphiert.