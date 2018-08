Schwimm-Star Peaty Gladiator mit Hybridtechnik

Für die beiden Schwimmer auf Bahn drei steht Beinarbeit auf dem Programm. Senkrecht im Wasser sollen sie per Brustkick Kopf und Schultern über Wasser halten. Als Gegengewicht reicht Trainerin Melanie Marshall Hanteln über den Beckenrand: eine kleine für Edward Baxter, zwei große für Adam Peaty.

Peaty schwimmt und trainiert schon lange in einer eigenen Kategorie. Nachdem er 2014 bei den Commonwealth Games in Glasgow mit einem Sieg gegen den damaligen Platzhirsch auf den kurzen Bruststrecken, Cameron van der Burgh, aufgetaucht ist, hat er in kürzester Zeit seine Paradedisziplin revolutioniert.

Peaty ist ein Senkrechtstarter. Noch vor sechs Jahren war der Engländer weit davon entfernt, sich für die Olympischen Spiele in London zu empfehlen. Die Wende kam, als er eines Abends auf dem Weg zur nächsten Party sein Handy in die Hand nahm und sah, dass Kumpel Craig Benson sich für das olympische Halbfinale qualifiziert hatte. Auf seiner Strecke. "Und was mache ich mit meinem Leben?", habe er sich damals gefragt. Peaty stellte alles um, trainierte plötzlich zehnmal die Woche zwei Stunden im Wasser, warf Traktorreifen, zog beschwerte Schlitten. Peaty schmiss die Schule, ein Jahr später schwamm er 100 Meter Brust erstmals unter einer Minute. 2014 stellte er über 50 Meter seinen ersten Weltrekord auf.

"Die Kontinuität in der Härte"

Peaty trainiert an der Universität Loughborough, eine Stunde östlich seiner Heimatstadt Uttoxeter. Als eines von zwei nationalen Schwimmzentren ist Loughborough mit modernster Analysetechnik und einer Schar spezialisierter Betreuer ausgestattet. Hier wird nicht hinter Vorhängen trainiert, Peatys Trainingshilfen in dem neongelben Beutel kennt jeder Schwimmer: Pullboy, Schwimmbrett, Paddles, Flossen. Und doch war es Peaty, der als erster Brite seit einem Vierteljahrhundert olympisches Schwimmgold gewinnen konnte. Es ist der Patriot mit dem Löwen-Tattoo auf dem linken Arm, der die elf schnellsten Zeiten über hundert Meter Brust hält, über die halbe Distanz sind es die ersten acht.

Die schnellsten Zeiten über 100m Brust der Männer Rang Name Zeit Weltrekord Jahr Wettkampf Runde 1 Adam Peaty 57,13 x 2016 Olympischen Spiele in Rio Finale 2 Adam Peaty 57,47 2017 WM in Budapest Finale 3 Adam Peaty 57,55 x 2016 Olympischen Spiele in Rio Vorlauf 4 Adam Peaty 57,62 2016 Olympischen Spiele in Rio Halbfinale 5 Adam Peaty 57,75 2017 WM in Budapest Halbfinale 6 Adam Peaty 57,79 2017 Britische Meisterschaften in Sheffield Finale 7 Adam Peaty 57,92 x 2015 Britische Meisterschaften in London Finale 8 Adam Peaty 58,18 2015 WM in Kasan Halbfinale 9 Adam Peaty 58,21 2017 WM in Budapest Vorlauf 10 Adam Peaty 58,36 2016 EM in London Finale 11 Adam Peaty 58,41 2016 Britische Meisterschaften in Glasgow Finale 12 Cameron van der Burgh 58,46 x 2012 Olympischen Spiele in London Finale

Was also hat Peaty dem Rest der Schwimm-Welt voraus? "Ich würde sagen: harte Arbeit. Aber das ist eine langweilige Antwort", sagt der 23-Jährige selbst. Langweilig vielleicht, aber nicht falsch. Peaty trainiert täglich vier Stunden im Wasser, arbeitet eineinhalb Stunden im Kraftraum. In den intensivsten Phasen nimmt er 8000 Kalorien zu sich, mehr als das Dreifache eines durchschnittlichen Mannes seines Alters. Die flying press ups - Liegestütze, bei denen er seinen Körper waagerecht in die Luft katapultiert und in die Hände klatscht - sind längst sein Markenzeichen geworden. Scheinbar mühelos legt er davon 20 Wiederholungen hin. Er sagt: "Es ist die alltägliche Unnachgiebigkeit, das ist der Unterschied: die Kontinuität in der Härte."

Peaty mag schnelle Autos, schnelle Reime, schnelle Rennen. Er liebt den Wettkampf, im Pool wie im Privaten. Dass dabei vor Ehrgeiz schon mal ein Monopoly-Brett durch die Luft fliegt, ist eine dieser Geschichten, die man hört und liest, wenn plötzlich auch Mütter und Freundinnen, Hobbys und Musikgeschmäcker zum öffentlichen Interesse werden. Vor Olympia 2016 verzückte die Geschichte über den kleinen Adam, der eine Heidenangst vor Wasser hatte, weil die Brüder Jamie und Richard ihm weisgemacht hatten, es kämen Haie aus dem Abfluss der Badewanne. Während der Spiele in Rio de Janeiro war es Oma Mavis Williams, die mit ihrem Twitteraccount dafür sorgte, dass der Hashtag #olympicnan die Listen eroberte.

Das, was Grandma Williams damals in ihrem Wohnzimmer in Uttoxeter sah, dieses olympische Finale über hundert Meter Brust, in dem ihr Enkel seinen Weltrekord aus dem Vorlauf auf 57,13 Sekunden verbesserte und 1,56 Sekunden vor van der Burgh anschlug, es war der dominanteste Schwimmauftritt der Spiele. Niemand sonst konnte über die zwei Bahnen Brust bisher überhaupt die 58-Sekunden-Marke knacken. Der Deutsche Rekord, aufgestellt von Hendrik Feldwehr zur Hochzeit der mittlerweile verbotenen Hightech-Anzüge 2009, liegt bei 59,15 Sekunden. Peaty sagt: "Ich wollte schon immer eine Zeit aufstellen, an die für viele Jahre niemand herankommt."

Wer Adam Peaty verstehen will, muss mit seiner Trainerin sprechen. "Schwimmer, die ein angeborenes Talent und ein Gefühl fürs Wasser haben, die sehen im Wasser viel größer aus, als sie eigentlich sind", beschreibt Marshall den Moment, als sie diesen wenig begabten Kraulschwimmer das erste Mal in Renntempo Brustschwimmen sah. "Er war wie ein Schwamm, der einfach alles aufgesogen hat", sagt sie und erzählt von zahlreichen Autofahrten, in denen sie den wissbegierigen Teenager zur Schule gebracht hat. Dabei gab sie ihre Erfahrungen "an den wohl aufnahmefähigsten Menschen, der mir je begegnet ist", weiter: "Ich habe seinen Charakter ebenso trainiert wie seinen Körper."

Peatys Technik: ein Hybrid aus Delfin und Brust

Peaty hat den perfekten Brustschwimmerkörper: große Hände, große Füße, dazu hyperflexible Knie und Knöchel. Für ihn hat Marshall eine neue Technik entwickelt: Sein Beinschlag ist sehr eng, eine Mischung aus parallelem Delfin- und offenem Brustkick. Den Vortrieb holt er sich fast ausschließlich aus den Armen. Die Kraft, die aus seinen enormen Hebeln schießt, ist bei jedem Zug zu sehen. "Wir wollten etwas Bahnbrechendes machen", sagt Marshall lapidar. "Da steckt viel Ausprobieren und Misserfolg drin, Grenzen austesten, von vorn anfangen." Zwei Jahre vor den Spielen sei die "Formel Peaty" ausgearbeitet gewesen. Der Rest war Training. Hart, unnachgiebig, kontinuierlich.

Was Marshall ebenfalls sofort aufgefallen war, war Peatys Wettkampfgen, sein Siegeswille: "Er wollte einfach gegen alles und jeden antreten." Peatys Mutter Caroline sagt, ihr Sohn sei ein Gladiator: "Je größer die Arena, je größer der Kampf, desto stärker ist er." In Glasgow will er noch mehr: "Als ich in Rio die 57,1 Sekunden geschwommen bin, wusste ich, dass das nicht mein bestes Rennen war."

Vier Jahre Formel Peaty Vier Jahre ist es her, dass Adam Peaty erstmals bei offenen internationalen Meisterschaften auftauchte - mit einem Sieg gegen sein Idol Cameron van der Burgh. Die Commonwealth Games 2014 in Glasgow sollten den Beginn einer neuen Ära markieren. Vier Jahre später kehrt Peaty nun als Superstar der European Championships in die Tollcross-Arena zu Glasgow zurück. Den Wettkampf, den der 23-Jährige selbst seinen Durchbruch nennt, das ist die EM einen Monat nach den Commonwealth Games. In Berlin gewann er 2014 Gold über 50 und hundert Meter, verhalf den beiden Lagenstaffeln zum Sieg. Das Bild zeigt ihn nach dem Halbfinale über 50 Meter, das er in 26,62 Sekunden beendete. Weltrekord - eigentlich. Doch wegen eines Formfehlers seitens des Weltverbands Fina wurde die Zeit nicht anerkannt. Von diesem Moment an war Peaty nicht zu stoppen. Der sechs Jahre ältere van der Burgh mühte sich redlich, bei der WM 2015 in Kasan trieben sich beide zu Höchstleistungen: Weltrekord van der Burgh im Vorlauf über 50 Meter, Weltrekord Peaty im Halbfinale. Wenn es aber drauf ankam, hatte stets Peaty die Finger vorn, nahm WM-Gold über 50 und 100 Meter sowie mit der Mixed-Lagenstaffel mit. Und doch: Die Auszeichnung für den besten Athleten verlieh der Weltverband an Sun Yang, der ein Jahr zuvor des Dopings überführt wurde. Für den Fina-kritischen Peaty die "bitterste Erfahrung". Bei den Olympischen Spielen 2016 schwamm Peaty dann endgültig in einer Kategorie für sich. Sein Weltrekord-Sieg über hundert Meter Brust war der dominanteste der Schwimmwettbewerbe von Rio de Janeiro. Das Jahr zuvor beschreibt Peaty als "härtesten Kampf" seiner Karriere. Peaty war 14 Jahre alt, als Melanie Marshall den nur mäßig begabten Kraulschwimmer das erste Mal Brustschwimmen sah. Dieses Bild zeigt den 15-jährigen Peaty (M.) bei den UK School Games 2010. Bronze ging damals übrigens an Craig Benson (r.), jenen Schwimmer, der mit seinem Halbfinaleinzug bei den Olympischen Spielen 2012 aus dem umtriebigen College-Jungen Peaty den Gladiator machte, den seine Mutter heute in ihm sieht. Peaty kommt aus dem Städtchen Uttoxeter in den englischen Midlands. Mutter Caroline (hier mit Ehemann Mark und Peatys damaliger Freundin Anna Zair 2016 in Rio) fuhr ihren Sohn morgens um vier zum Pool ins 30 Minuten entferne Derby, wartete auf ihn, fuhr ihn heim - und machte die Tour nach der Arbeit im Kindergarten noch einmal. Marshall, bis 2008 selbst Weltklasseschwimmerin, trainiert Peaty, seit er 14 Jahre alt ist. Sie stellte seine Technik um, die "Formel Peaty" mit einer Mischung aus parallelem Delfin- und offenem Brustkick gilt als Schlüssel seines Erfolgs. Erst nach Rio 2016 wechselte das Duo vom City of Derby Swimming Club ans nationale Schwimmzentrum an der Universität Loughborough. Ein Jahr nach dem historischen Erfolg von Rio, von Müdigkeit keine Spur: Bei den Goldrennen über 50 und hundert Meter in Budapest gewann Peaty jeweils mit den größten Vorsprüngen der WM-Geschichte. In Budapest war auch Oma Mavis Williams - deren lautstarke Unterstützung Enkel Adam bei seinem ersten Schwimmfest noch ziemlich peinlich war - live dabei. Ein Jahr zuvor hatte sie mit ihrem Twitteraccount von daheim für Aufsehen gesorgt. In Budapest überraschte sie mit einer (abwaschbaren) Kopie des Löwen-Tattoos ihres Enkels. Peaty hat sein Kunstwerk erst kürzlich auf den Unterarm erweitert. Damit Peaty mal wieder erlebt, wie es ist, nicht allein vorneweg zu schwimmen, schickte ihn seine Trainerin im Winter 2017 auf die kurze Winterbahn. Denn: Start, Wenden, Tauchphasen - all das ist seine Sache nicht. "Ich bin kein Techniker, ich bin ein Racer", sagt er dazu schlicht. Ein Wettkampftyp also, der einfach nur schwimmen und gewinnen will. Gewonnen hat er gegen die Technikexperten trotzdem, in kontinentaler Rekordzeit von 55,94 Sekunden. "Die beste Version von mir zeigt sich, wenn mir Gegner nahe kommen", sagt Peaty: "Ich genieße es, gejagt zu werden, und ich liebe es, wieder an die Spitze zu kommen." Commonwealth Games 2018: Kurz vor seiner Abreise gen Australien sagte Peaty: "Ich glaube, dass ich bis zu meinem Karriereende ungeschlagen bleiben kann." Wenige Tage später musste er über 50 Meter erstmals seit 2014 eine Niederlage hinnehmen. Gegen van der Burgh. Peaty nahm es locker: "Ich bin ja noch ungeschlagen auf den hundert Metern, das ist das olympische Event, das ist das, was zählt." "Adam will einfach gegen alles und jeden antreten", sagt Trainerin Marshall über ihren Schützling. Wie dieses Duell nach den Commonwealth Games am Great Barrier Reef ausging, ist nicht überliefert. Beim Sette-Colli-Meeting in Rom legte Peaty im Juli mit 58,61 Sekunden seine bisher schnellste Zeit außerhalb von internationalen Meisterschaften hin: "Das zeigt, dass ich gut vorbereitet bin für die EM."

Ob er glaubt, dass es ein Limit für die hundert Meter Brust gibt? "Ja. Ich denke, 56 tief, 56 Mitte, das ist menschenmöglich." Derzeit ist weit und breit nur ein Mensch zu sehen, dem dies möglich sein könnte.