Krise des deutschen Schwimmsports Im Haifischbecken

Henning Lambertz kommt so richtig ins Schwärmen. "Das Hotel ist toll, die Schwimmanlage ist super, die Wege sind kurz, das Essen toll", erzählt er, wenn er über die Bedingungen bei der Schwimm-WM in Budapest spricht. Man könnte denken: Dieser Mann ist im Paradies. Dabei hat er eher einen Höllenjob.

Henning Lambertz ist der Bundestrainer der deutschen Schwimmer.

Von den Olympischen Spielen in London 2012 kam der Deutsche Schwimmverband, über viele Jahre erfolgsverwöhnt durch Franziska van Almsick, Britta Steffen, Paul Biedermann, von Michael Groß, Peter Nocke, Kornelia Ender und Kristin Otto nicht zu reden, mit folgender Medaillenbilanz zurück: null Gold, null Silber, null Bronze. Danach wollte man alles besser machen und reiste vier Jahre später nach Rio zu den Sommerspielen. Die dortige Bilanz: null Gold, null Silber, null Bronze.

Lambertz hatte danach die undankbare Aufgabe, alles umkrempeln zu müssen. Und diesmal wirklich. Seinen Freundeskreis hat er seitdem nicht erweitern können. Lambertz setzt konsequent auf mehr Krafttraining, er forciert die Konzentration auf wenige Standorte, die WM-Normen wurden knallhart verschärft. Die Heimtrainer laufen Sturm, die Athleten sind auch nicht durchweg begeistert, für die am Sonntag beginnenden Beckenwettbewerbe in Budapest hat Lambertz nur ein Mini-Team von 14 Sportlern nominiert, vor zwei Jahren in Kasan waren es noch 31.

"Es wäre immer Kritik gekommen"



Lambertz sagt: "Es ist nicht so, dass ich sage: Ich brauche eine Medaille, um meine Kritiker zu überzeugen." Aber hilfreich wäre es schon. Viele warten nur darauf, dass der Bundestrainer bei der WM einen nächsten Misserfolg einfährt. Unterstützung bekommt er immerhin von einem der wenigen, die in Budapest Ambitionen haben. Weltmeister Marco Koch sagt: "Egal, was Henning vorgeschlagen hätte, selbst wenn es der Heilige Gral gewesen wäre, es wäre immer Kritik gekommen." Das Bild vom Haifischbecken drängt sich unweigerlich auf.

Vor allem die von Lambertz betriebene Zentralisierung der Spitzenathleten ist hoch umstritten. Erfolge wie die des mittlerweile zurückgetretenen Paul Biedermann wuchsen unter der Ägide seines Heimtrainers Frank Embacher in Halle, Biedermann gehört nicht umsonst seit jeher zu den Lambertz-Gegnern: "Der Bundestrainer versucht, allen eine Doktrin aufzudrücken, von der nur er selbst überzeugt ist", hatte er sich schon vor Monaten gegen den Bundestrainer positioniert. Embacher hat Ende vergangenen Jahres durch Lambertz das Ende seiner Trainer-Tätigkeit für den DSV mitgeteilt bekommen. Zur Befriedung hat das nur begrenzt beigetragen.

Dazu kommen Querschüsse gegen den DSV noch aus einer ganz anderen Richtung. ARD und ZDF haben die Live-Berichterstattung über die WM aus ihrem Programm verbannt, stattdessen laufen die Titelkämpfe nur in den Spartenkanälen One und ZDF Info sowie bei Eurosport. ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky hat eine Begründung, gegen die man schwer etwas ausrichten kann: "Leider ist das Zuschauerinteresse in den vergangenen Jahren immer weiter zurückgegangen." Sprich: Schwimmen im Fernsehen ist längst kein Quotenbringer mehr, auch "weil aktuell jemand fehlt, der Persönlichkeit hat, Leistung bringt, gut aussieht und die Medien auf sich zieht", wie Ex-Weltmeister Thomas Rupprath in der "Sport Bild" feststellte. Das ist allerdings auch sehr viel verlangt.

"Es rennen alle durcheinander"

Weniger Fernsehpräsenz heißt: noch weniger Interesse von Kindern und Jugendlichen, sich dem Schwimmsport zuzuwenden. Das bedeutet: noch weniger Talente, noch weniger Erfolg, ergo: noch weniger Medienpräsenz. Ein Teufelskreis für den Höllenjob von Lambertz. "Uns fehlt die Galionsfigur", sagt auch der Bundestrainer.

Philip Heintz könnte so einer sein, er ist immerhin der Weltjahresbeste auf seiner 200-Meter-Lagen-Strecke, er ist allerdings auch niemand, der sich in den Vordergrund drängt. Und seine Top-Leistung erbrachte er vor Wochen bei den Deutschen Meisterschaften, als es um die WM-Normen ging. Was seinen Heimtrainer Markus Spiekermann gleich wieder auf die Zinne brachte. Es könne nicht sein, dass man bei den deutschen Titelkämpfen schon früh in der Saison an seine Grenzen gehen müsse mit dem Risiko, zum Saisonhöhepunkt WM nicht mehr so gut in Form zu sein. Der nächste Schuss gegen Lambertz.

Und zu allem Überfluss mischen sich noch die ganzen Stars von einst ein. Britta Steffen, die zweifache Goldmedaillengewinnerin von Peking 2008, hat gleich schon mal davor gewarnt, Medaillen von diesen Titelkämpfen zu erwarten: "Ich vermute, dass das noch ein bisschen dauern wird." Und Franziska van Almsick konstatierte in der "Welt" mit Blick auf den Deutschen Schwimm-Verband: "Es rennen derzeit alle durcheinander." Und: "Heute macht jeder seins."

Und zusammen keins.