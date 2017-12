Top-Schwimmer Laszloh Cseh Phelps ewiger Schatten

Rio de Janeiro, Olympische Spiele 2016, es ist das Finale über 100 Meter Schmetterling und das letzte Einzelrennen von Michael Phelps. Der junge Joseph Schooling schlägt sein Idol. Silber geht an Phelps - und an Chad le Clos und Laszloh Cseh.

Das schönste Bild dieses historischen Endstands zeigt die Schwimmer Phelps und Cseh, wie sie sich über die Bahnen hinweg anschauen, jeweils drei Finger hochhaltend, herzlich lachend. Phelps sollte später zu diesem ersten olympischen Dreier sagen, es sei "sehr angemessen", dass dieses Rennen so geendet habe.

Michael Phelps und Laszloh Cseh verband stets eine besondere Beziehung. Zwei Stars des Schwimmsports, über Jahre auf den gleichen Strecken unterwegs, nur leuchtete ein Stern stets so viel heller als der andere. Phelps, der Rekordolympionike, der Schwimm-Held, die Legende. Cseh, Europas Seriensieger, jenseits des Kontinents aber der ewige Zweite.

REUTERS Goldsieger Schooling (rechts) und die Silbergewinner Phels, le Clos und Cseh (von links nach rechts)

Laszloh Cseh gewann seine erste kontinentale Medaille bei den Kurzbahn-Europameisterschaften in Riesa 2002. 15 Jahre sind seit diesem Bronze über 400 Meter Lagen vergangen. Er ist der erfolgreichste Kurzbahn-Schwimmer der Geschichte und dieser Tage mit 32 Jahren der älteste Teilnehmer bei der EM auf der 25-Meter-Bahn. Keiner der Aktiven beim aktuellen Turnier in Kopenhagen (mehr über die Endrunde lesen Sie hier) war in Riesa bereits dabei.

15 Jahre lang brachte Cseh von jedem internationalen Titelkampf mindestens eine Medaille nach Hause, gepaart mit zahlreichen Europarekorden. 71 Podestplätze sind es insgesamt auf Lang- und Kurzbahn, darunter viermal Olympia-Silber, zweimal -Bronze. Seine vier Olympia-Teilnahmen sind es auch, die jede für sich für große Erfolge und große Niederlagen im Leben des Ungarn stehen.

Seine schlimmste Niederlage erlebte Cseh auch wegen Phelps

Das 200-Meter-Schmetterling-Finale von Peking 2008 etwa ist bis heute Csehs Lieblingsrennen. Das Video von jenem Endlauf, in dem er sich mit 22 Jahren seine erste olympische Silbermedaille erkämpft, schaut er sich bis heute immer wieder an. Doch so, wie sein schönster Erfolg mit Phelps - natürlich Sieger in diesem Rennen - verknüpft war, so hängt auch Csehs größte Niederlage mit dem US-Amerikaner zusammen.

Das war passiert: Cseh und Phelps, die beiden Besten auf 400 Meter Lagen - der brutalsten Strecke im Schwimmen -, schwammen im olympischen Vorlauf in London 2012 nebeneinander. Cseh orientierte sich an Phelps, dachte, es würde locker reichen, als Zweiter anzuschlagen. Doch Phelps hatte sich verpokert, sicherte sich mit der achtschnellsten Zeit gerade noch den letzten Platz im Finale. Cseh, sieben Hundertstelsekunden langsamer, war raus.

"Ich war in der Verfassung, ihn zu schlagen", sagte Cseh später. "Ich dachte aber, es wäre ok, hinter Michael anzuschlagen, Kräfte zu sparen, um dann im Finale alles zu geben. Das war der größte Fehler meiner Karriere."

Cseh sprach zwei Jahre später erstmals öffentlich über diesen Moment, der so viel für ihn veränderte. Offen wie kaum ein Athlet gestand er mentale Probleme ein, die ihn seither begleiten würden. "Als ich jung war, war ich viel relaxter, aber seit einiger Zeit, vielleicht seit London, mache ich mir immer mehr Gedanken vor den Rennen. Ich spüre mehr Druck. Ich weiß nicht warum, aber ich werde daran arbeiten, dieses Erlebnis hinter mir zu lassen."

Ein paar Mal habe er noch versucht, 400 Meter Lagen auf einem Wettkampf zu schwimmen. "Das war schrecklich für mich. Ich wurde nicht müde, aber ich konnte auch nicht schneller schwimmen." Cseh sollte nie wieder bei einem Titelkampf über seine Spezialstrecke antreten. Auch 200 Meter Lagen strich er nach der EM 2015 aus seinem Wettkampf-Kalender, konzentriert sich seither ausschließlich auf die Schmetterlingstrecken: "Ich habe erkannt, dass ich mich von Lagen verabschieden muss, um meinen Kopf freizukriegen", sagte er damals.

"Vielleicht wäre ich ohne Michael gar nicht der Schwimmer, der ich bin"

Auf dem Weg gen Rio de Janeiro fühlte Cseh sich wieder in der Lage, es mit dem Überschwimmer Phelps aufzunehmen. Bei der WM 2015 gewann er Gold über 200 Meter Schmetterling - der erste WM-Titel für Europas Seriensieger seit zehn Jahren. Sein Körper ließ Cseh wenige Wochen vor den Spielen von Rio dann auch die schnellste Zeit des Jahres über 200 Meter Schmetterling hinschmettern. Eine Zeit, die auch am Jahresende noch an der Spitze des Welttableaus stand. Dazwischen jedoch, in Rio - "meine letzte Chance, Gold zu gewinnen", wie Cseh es zuvor sagte - stand der Kopf dem bestens vorbereiteten Körper erneut im Weg.

Laszloh Cseh und Michael Phelps - eine besondere Beziehung. Ob Cseh sich je darüber geärgert hat, dass er seine Erfolge stets ausgerechnet im Schatten der Lichtgestalt des Schwimmens feiern sollte? Menschen, die ihn gut kennen, sagen, er würde das nie zugeben. Cseh selbst sagte: "Vielleicht wäre ich ohne Michael gar nicht der Schwimmer, der ich bin, weil ich vielleicht nicht dasselbe Gefühl übers Gewinnenwollen hätte."

In jenem gedrittelten zweiten Rang über 100 Meter Schmetterling in Rio de Janeiro hat Michale Phelps den perfekten Abschluss für seine Karriere gefunden. Laszloh Cseh ist offenbar immer noch auf der Suche danach.