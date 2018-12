Der Schwimm-Weltverband wird im kommenden Jahr ein neues Event austragen: Von März bis Mai sollen an drei Terminen immer vier internationale Topathleten in verschiedenen Wettbewerben gegeneinander antreten. Die Serie ist laut Pressemitteilung als Einladungsturnier geplant, der Verband geht von der Teilnahme der aktuell besten Schwimmer (Olympiasieger, Weltmeister, Weltrekordhalter und Führender in der Weltrangliste) in den jeweiligen Disziplinen aus.

Die Fina war zuletzt unter Druck geraten, da sich die Athleten vom Verband nicht ausreichend unterstützt fühlten. Die großen Kritikpunkte waren eine unzureichende Anti-Doping-Politik und unverhältnismäßig geringe Preisgelder. Die International Swimming League ISL wollte das ändern.

Die ISL versprach eine neue Profi-Liga, die Sportler in den Mittelpunkt stellt; und wollte 50 Prozent der Einnahmen der neuen Wettkampfserie an die Sportler weitergeben, auch Antrittsgelder und Gehälter waren vorgesehen. Pläne, die die Fina nach Angaben der ISL boykottiert haben soll. Die ISL sowie ein Trio um die dreifache Olympiasiegerin Katinka Hosszu reichten daraufhin in den USA Klagen ein, um das internationale Wettkampfmonopol der Fina anzufechten.

Die Gründung des neuen Wettbewerbs dürfte ein Versuch sein, eine endgültige Eskalation zu verhindern. Und: Das neue Konzept ähnelt den Plänen der ISL sehr. Die Fina hat für das neue Event Preisgelder in Höhe von 3,9 Millionen US-Dollar angekündigt, darüber hinaus Antrittsgelder und Reisekostenübernahme.

"Echte Schwimmshow veranstalten"

Zudem dürfte der Termin im Frühjahr auch den Athleten entgegenkommen. Die aktuell einzige Weltcupserie der Fina stand bei den Profis in der Kritik aufgrund der Herbst- und Wintertermine, zu denen die Schwimmer ihr Grundlagentraining absolvieren, der fehlenden Konkurrenz und nicht zuletzt des finanziellen und zeitlichen Aufwands für die Reisen rund um den Globus.

"Wir unterstützen dieses neue Konzept. Die Stars unseres Sports freuen sich immer über weitere Gelegenheiten, zu glänzen", wird Penny Heyns, Vorsitzender des Fina Athleten-Komitees in einer Mitteilung des Weltverbands zitiert. Der Fina-Präsident Julio C. Maglione versprach, man werde eine "echte Schwimmshow veranstalten". Wo diese Show veranstaltet wird, ist noch nicht bekannt.

Die ISL hat den neuen Fina-Wettbewerb auf SPIEGEL-Anfrage noch nicht kommentiert. Auch die Topathleten haben sich noch nicht zu dem neuen Format geäußert.