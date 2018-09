Seattle Seahawks Einhändiger NFL-Profi Griffin in Startformation

Der einhändige Football-Profi Shaquem Griffin kommt im ersten Saisonspiel der Seattle Seahawks in der nordamerikanischen Profiliga NFL in der Startformation zum Einsatz. Der Linebacker ersetzt im Spiel bei den Denver Broncos am kommenden Sonntag den am Knie verletzten K.J. Wright. Das gab Head Coach Pete Carroll bekannt.

Griffin war im NFL-Draft im April in der fünften Runde von den Seahawks ausgewählt worden und unterschrieb wenige Wochen später einen Vierjahresvertrag beim Super-Bowl-Champion von 2014. Griffins Zwillingsbruder Shaquill ist ebenfalls bei der Franchise von der US-Westküste aktiv.

Shaquem Griffin wurde im Alter von vier Jahren die linke Hand amputiert. Der Eingriff war nötig, da die Finger im Mutterleib abgeschnürt worden waren und sich deshalb nicht richtig entwickelten.

Vor Kurzem wurde Griffin zum neuen Gesicht einer weltweiten Nike-Werbekampagne. Gemeinsam mit unter anderem Serena Williams und Colin Kaepernick wirbt er für den berühmten Slogan des Sportartikelherstellers: "Just do it" (mehr zur Debatte um Kaepernick und Trumps Kritik an der Kampagne erfahren Sie hier). Neben einem Foto von Griffin steht dabei der Spruch. "Wer hätte jemals gedacht, dass ein Kind wie ich Profi wird? Ich."