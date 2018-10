Solosegler Herrmann beim Training Kalt erwischt

Boris Herrmann, Profisegler aus Hamburg, ist fast ausschließlich auf der Langstrecke unterwegs. Sein Fernziel ist die Vendée Globe, das Nonstop-Rennen um die Welt: Atlantik runter bis zum Kap der Guten Hoffnung, einmal um die Antarktis herum und wieder zurück nach Norden zur Ziellinie vor der französischen Küste.

Kameras gibt es da draußen nicht, die Segler ackern ohne Publikum, anfeuern müssen sie sich immer wieder selbst, was wahrscheinlich die größte Herausforderung für die Solisten ist. Den Fans bleibt nichts anderes übrig, als auf dem Positionstracker im Netz zu beobachten, wie das Rennen steht.

Aktuell trainiert Herrmann für die Route du Rhum, eine Wettfahrt über den Atlantik, die seit 1978 alle vier Jahre ausgetragen wird. Es geht von St. Malo in der Bretagne zur Karibikinsel Guadeloupe, eine Strecke von mehr als 3500 Seemeilen, etwa 6500 Kilometer. Am Start sind die besten Segler in seiner Klasse.

Bis dahin wird getestet, werden Abläufe optimiert: Herrmann hat sich der Trainingsgruppe der französischen Offshore-Segler angeschlossen, Vincent Riou ist dabei, Vendée-Globe-Sieger von 2005, und andere Stars der Segelmarathon-Szene wie Jérémie Beyou, Yann Eliès und Paul Meilhat. Sie legen morgens die Koordinaten einer Wendemarke auf dem Atlantik fest und rasen im Wettkampfmodus los.

"Malizia", die Jacht von Herrmann, ist eine Imoca 60, ein 18 Meter langer Renner, der mit Foils ausgerüstet ist, etwa in Schiffsmitte angebrachten Tragflächen, die dem Boot Auftrieb verleihen, es über die Wellen "fliegen" lassen. Zuletzt ist Herrmann damit in umgekehrter Richtung erfolgreich gewesen: Im Juli war er "First Ship Home" auf der Atlantic Anniversary Regatta von den Bermudas nach Cuxhaven.

Der Fotograf Jean-Marie Liot hat sich vergangene Woche in einen Hubschrauber gesetzt und ist Herrmann beim Training hinterher geflogen - von Concarneau auf den Atlantik hinaus. Ihm gelangen im Morgenlicht spektakuläre Bilder, die zeigen was diesen Sport ausmacht: die Geschwindigkeit der Jachten, das Surfen auf den Wellen, die explodierende Gischt, die Weite des Horizonts.

Es herrschten perfekte Bedingungen für den Fotografen - Sonne, sieben Beaufort Wind, eine alte Dünung . "Malizia" fliegt auf den Foils über die See, mit einem Tempo von 25 Knoten und mehr, also umgerechnet knapp 50 km/h. Allein dieser Anblick ist schon eine Wucht, aber dann schmettert der Bug der Jacht in eine Welle - und das Wasser rauscht ungebremst über Deck und Aufbau. Herrmann zieht den Kopf ein, knapp nur entgeht er der Welle. Ein anderes Mal ist er nicht fix genug, das Foto zeigt, wie das Boot komplett in der Gischt verschwindet.

Und: kalt? "Ein Schock im ersten Moment. Aber das Adrenalin hält einen warm. Heikler ist die Macht der Welle: Wenn man da nicht angeleint ist und sich mit aller Kraft gegen das Wasser stemmt, spült es einen von den Füßen", sagt er und versichert: "Im Rennen sind wir bei solchen Bedingungen nur selten an Deck. Dann lassen wir lieber den Autopiloten steuern."

Triefnass winkt er danach den Begleitern oben im Helikopter, er strahlt. Daumen hoch: Alles okay, läuft.