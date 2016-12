Vierfacher Olympiasieger Jahrhundert-Segler Elvstrøm ist tot

Der viermalige Olympiasieger und 13-malige Segel-Weltmeister Paul Elvstrøm ist tot. Dänemarks "Sportler des Jahrhunderts" starb am Mittwoch im Kreis von Familie und Freunden im dänischen Hellerup im Alter von 88 Jahren, teilte der Weltseglerverband mit.

Mit seinen vier olympischen Goldmedaillen hatte Elvstrøm die Bestenliste der Olympiasegler über Jahrzehnte angeführt, bevor er vom Briten Sir Ben Ainslie (viermal Gold, einmal Silber) überholt wurde. Elvstrøm bereicherte den Segelsport auch mit technischen Erfindungen wie dem Ausreitgurt und schrieb Segelbücher. Elvstrøms 1954 gegründete Firma zählt zu den großen internationalen Segelmachereien.

"Paul war technisch sehr innovativ und wahrscheinlich der kompletteste Segler, den es je gegeben hat", sagte Deutschlands erfolgreichster Segler, der dreimalige Olympiasieger und zweimalige America's-Cup-Gewinner Jochen Schümann.

Seine erste Goldmedaille hatte Paul Elvstrøm 1948 in der Klasse Firefly gewonnen. Es folgten Gold im Finn Dinghi 1952, 1956 und 1960. Insgesamt nahm er achtmal an Olympia teil. 1984 wurde er mit Tochter Trine im Tornado Vierter. 1988 in Seoul war sein letzter Auftritt bei Olympia.