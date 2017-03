Segelregatta Vendée Globe Franzose Destremau erreicht das Ziel - 50 Tage nach dem Sieger

Der Olympische Gedanke - "Dabei sein ist alles" - ist in Zeiten, in denen der Sport von etlichen Skandalen erschüttert wird, eine feine Sache. Die Teilnehmer stellen das Ereignis anstelle des Wettbewerbs in den Vordergrund. Einer, der das ebenfalls getan hat, ist der Franzose Sébastien Destremau. Bei der Vendée Globe, der härtesten Segelregatta der Welt, trat der 52-Jährige mit einem eher zweitklassigen Boot an.

Auch deshalb kündigte er schon vor dem Start am 6. November des vergangenen Jahres an, froh zu sein, wenn er überhaupt ins Ziel käme. Die Vendée Globe ist eine Nonstop-Regatta für Einhandsegler und führt über 40.000 Kilometer einmal um den kompletten Erdball. Um seine dramatische Unterlegenheit zu illustrieren, verglich er seine Jacht mit einem "Fahrrad ohne Gangschaltung". Dass er am Samstag, 124 Tage, 12 Stunden, 38 Minuten und 18 Sekunden nach dem Start doch noch im Hafen von Les Sables d'Olonne angekommen ist, hätten viele nicht mehr für möglich gehalten. Armel Le Cléach'h hatte die Regatta bereits Mitte Januar beendet - und war damit über 50 Tage schneller als sein Landsmann.

"Es war immer mein Traum, bei der Vendée Globe um die Welt zu segeln. Dass ich es geschafft habe, ist ein Wunder", sagte ein überglücklicher Destremau, nachdem er in der französischen Stadt am Atlantik von mehr als tausend Fans begrüßt wurde. "Das Rennen selbst ist lediglich ein kleiner Teil des Abenteuers. Die Vendée Globe hat für mich nicht vor vier Monaten, sondern vor vier Jahren begonnen. Und gerade deswegen bin ich nun ziemlich stolz."

Nahe der Azoren versuchte sich Destremau als Fischer

Bevor er sich seinen großen Traum erfüllte, befand sich Destremau zwischenzeitlich in großen Schwierigkeiten. Bereits nach wenigen Tagen fiel der passionierte Segler wegen technischer Probleme deutlich zurück. "Ich bin kein guter Mechaniker, aber ich habe einige Dinge repariert und bis zum Schluss durchgehalten. Andere haben das nicht geschafft", sagte Destremau.

Im Laufe der Zeit schienen ihm aber weniger die Schäden, sondern eher die prekäre Versorgungslage auf dem Boot zum Verhängnis zu werden. Um für den Notfall gerüstet zu sein, nahm er sich vor, nur noch eine Mahlzeit am Tag zu essen. Es ging sogar so weit, dass er sich nahe der Azoren als Fischer versuchte. "Es gab eine Zeit, in der habe ich jeden Tag geweint. Man muss da draußen einfach irgendwie mit sich selbst klarkommen", sagte Destremau.

Ob er bei der nächsten Vendée Globe in vier Jahren an den Start gehen wird? Ausschließen wolle es der Bretone nicht, eine verbindliche Zusage könne er aber ebenfalls noch nicht geben. Zuzutrauen ist es dem 52-Jährigen nach dieser Tour allemal.