Und am Ende der Saison sogar den Gesamtweltcup gewinnen konnte. Freund und der Slowene Peter Prevc hatten zwar die gleiche Anzahl an Punkten über den Saisonverlauf gesammelt. Der Gesamtweltcup ging dann aber an Freund, weil er mehr Wettbewerbe als Prevc gewonnen hatte. Außerdem sicherte sich Deutschland in dieser Saison noch die Nationenwertung.