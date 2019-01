Stefan Kraft kannte die Situation schon: Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen, vorsichtiger Optimismus nach einem guten Auftakt bei der Vierschanzentournee in Oberstdorf - und dann schied der Weltmeister nach dem ersten Durchgang aus. So lief es für Österreichs Skisprung-Superstar am Dienstag. Und so lief es für ihn auch exakt ein Jahr zuvor.

Zuerst zum diesjährigen Auftritt: In Oberstdorf sprang Kraft als Dritter noch aufs Podium, geschlagen nur von den beiden aktuellen Überfliegern Ryoyu Kobayashi und Markus Eisenbichler. In Österreich wurde leise Hoffnung laut, dass bei dieser Tournee etwas möglich sein könnte in Sachen Gesamtklassement. Dann kam Garmisch. Und aus Hoffnung wurde Enttäuschung, oder eher: Frust. Kraft kam überhaupt nicht in den Sprung, ruderte mit den Armen in der Luft umher und landete bei nur 114 Metern. Zum Vergleich: Die Bestweite des Tages von Eisenbichler betrug 138 Meter.

Folgerichtig verlor Kraft sein Duell gegen den Deutschen Constantin Schmid, schaffte es auch nicht unter die fünf besten sogenannten "Lucky Loser", die sich ebenfalls für den zweiten Durchgang qualifizieren. "Bitter", sagte Kraft. Liegt es an der Schanze oder an fehlender Stabilität? "Beides. Da kommt dann alles zusammen", sagte er.

Es fehlt eher an Konstanz als an Talent

Der Absturz in Garmisch ist umso verwunderlicher, weil Krafts Tournee im vergangenen Jahr einem ähnlichen Drehbuch folgte. Damals wurde er beim Auftakt in Oberstdorf Vierter, nur um dann in Garmisch nach dem ersten Durchgang auszuscheiden. Dass so etwas noch einmal eintreten könnte, hatte er eigentlich ausgeschlossen. "Ich muss jetzt schauen, warum mir das immer wieder passiert", sagte Kraft.

Das Problem: Einen weiteren Topspringer neben Kraft hat Österreich momentan nicht in den eigenen Reihen. Es gibt keinen, der ein schlechtes Ergebnis von Kraft aus Mannschaftssicht ausgleichen könnte. Daniel Huber belegte als bester Österreicher in Garmisch Platz 15. Mit Manuel Fettner erreichte nur noch ein weiterer ÖSV-Springer den zweiten Durchgang. Fettner wurde am Ende 28. Bester Österreicher in der Gesamtwertung ist jetzt ebenfalls Huber auf Platz zehn. Huber ist jetzt der einzige österreichische Springer, der bei der Tournee alle vier Sprünge gemacht hat. Für eine Skisprung-Nation wie Österreich ist das ein katastrophales Ergebnis.

Allerdings springen in diesem Jahr auch andere Topnationen hinterher. Bei den Slowenen verließen die Brüder Peter und Domen Prevc die Tournee aufgrund ihrer katastrophalen Form vorzeitig. In den vergangenen Jahren hatten sie den Sport noch dominiert. Auch die Norweger bleiben bislang unter ihren Möglichkeiten.

Bei den Österreichern ist es aber kein Problem dieser Tournee. Bereits im vergangenen Jahr bedeutete der 14. Platz von Michael Hayböck in der Gesamtwertung das schlechteste Ergebnis seit 40 Jahren. Der Negativlauf hat sich in dieser Saison fortgesetzt: Je ein dritter Platz von Huber in Engelberg und Kraft in Oberstdorf sind die einzigen Podestplätze dieses Winters. Beide schafften es aber, ihr gutes Ergebnis mit einem direkt darauffolgenden, deutlich schlechteren Ergebnis selbst zu entwerten (Huber scheiterte einen Tag nach seinem dritten Platz in der Qualifikation). Es fehlt eher an Konstanz als an Talent.

KIMMO BRANDT/EPA-EFE/REX Schlierenzauer ist der Hoffnungsträger für die WM in Seefeld

Cheftrainer Andreas Felder versucht es deshalb mit Durchhalteparolen. "Das ist eine Phase, da müssen wir durch", sagte er den "Salzburger Nachrichten". Mittelfristig soll es wieder aufwärts gehen, die Strukturen und Talente sind ja da.

Wenn da nur nicht dieser Termin im Februar wäre: Dann findet in Seefeld die Heim-WM statt und dort können sich Österreichs Springer nicht präsentieren wie in Garmisch. Aber es gibt noch einen anderen Hoffnungsträger, in Seefeld soll Gregor Schlierenzauer wieder dabei sein. Schlierenzauer, zweimaliger Gewinner der Vierschanzentournee und Rekordhalter mit den meisten Einzelsiegen im Weltcup, hat sich zuletzt zurückgezogen, um sich auf den Saisonhöhepunkt vorzubereiten. Aber auch Schlierenzauer hat in den vergangenen Jahren vergeblich seine alte Form gesucht.

Schlierenzauer steht noch für die erfolgreichsten Jahre der Österreicher, als sie zwischen 2009 und 2015 siebenmal in Folge die Vierschanzentournee gewinnen konnten. Der letzte Sieg ist gerade einmal vier Jahre her. Aber so wie die Österreicher in Garmisch abstürzten, wirkt es wie eine Ewigkeit.