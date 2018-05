Snooker-Weltmeister Williams Der nackte Ehrgeiz

Das Crucible Theatre ist eine Institution in Sheffield. Zuletzt wurde hier die The-Who-Rockoper "Tommy" aufgeführt, demnächst steht "Einer flog übers Kuckucksnest" auf dem Spielplan. Zwei Stücke, in denen es vor schrägen Typen wimmelt.

Das Crucible ist allerdings auch jährlicher Austragungsort der Snooker-WM, das Theater ist so eine Art Kathedrale dieses Sports. Auch Snooker ist eine besondere Art der Inszenierung, ungewöhnliche Typen gibt es in dem Sport auch zur Genüge. Insofern passt der Nacktauftritt des neuen Weltmeisters Mark Williams in der Pressekonferenz ganz gut in die Umgebung.

Nur mit einem Handtuch um die Hüfte bekleidet setzte der 43-Jährige eine Versprechen um: Wenn er noch einmal Champion würde, dann trete er nackt auf, sagte er. Wettschulden sind Ehrenschulden, und beim Gentlemansport Snooker gilt das umso mehr.

Dass er diese Wette tatsächlich einlösen musste, dafür hatte allerdings vor einem einem Jahr noch nichts gesprochen. Williams' Karriere schien zu Ende, für die WM 2017 konnte er sich nicht einmal qualifizieren. "Vor einem Jahr habe ich mir die WM im Fernsehen in einem Wohnwagen angeguckt und Bier dabei getrunken", sagt er.

DPA Mark Williams im Finale der Snooker-WM

Zwölf Monate später streicht er die fast halbe Million Euro Preisgeld für den Gesamtsieg ein, wieder eine dieser Geschichten in einem Sport, in dem es nicht ungewöhnlich ist, dass die Karrieren einen merkwürdigen Verlauf nehmen. Williams' schottischer Finalgegner John Higgins zum Beispiel war 2010 beschuldigt worden, Partien gegen Geld manipuliert zu haben. Higgins beteuerte damals seine Unschuld, er wurde dennoch monatelang gesperrt. Als er zurückkam, wurde er gleich Weltmeister.

Ein Nacktauftritt in der Öffentlichkeit - so etwas wäre Higgins nie eingefallen. Gilt der Schotte trotz der unschönen Manipulationsgeschichte eher als seriös und ein bisschen langweilig. So wurde das Finale am Montagabend auch zum Duell zweier sehr unterschiedlicher Persönlichkeiten. Williams sah schon wie der sichere Sieger aus, Higgins kam auf 15:15 wieder heran, am Ende stand es 18:16. Knapper geht es nicht.

"24 Stunden täglich mit Mark Williams? Das wäre nicht auszuhalten"

Seine Frau, so erzählt Williams, habe ihn überredet, nach den Enttäuschungen des Vorjahrs doch noch weiterzumachen, statt daheim den Privatier zu geben: "24 Stunden täglich mit Mark Williams zu Hause? Das wäre nicht auszuhalten." Einer solchen Logik beugte sich der Weltmeister von 2000 und 2003. Er suchte sich auf seine alten Tage noch einmal einen neuen Trainer, fand ihn in dem anerkannten Snooker-Coach Stephen Feeney und gewann den Spaß am Spiel und am Gewinnen zurück.

Erst siegte er bei den German Masters in Berlin, dort holte er sich das Selbstvertrauen für die WM. "Ich spiele jetzt hundertmal besser als in den letzten Jahren", hatte er schon nach seinem Sieg in Berlin festgestellt. Feeney brachte ihm noch einmal eine neue Art bei, den Stoß anzuvisieren. Seitdem wusste er, dass er auch die WM gewinnen kann.

In Cwm, Ebbw Vale, Blaenau Gwent ist er aufgewachsen, und das Nest in Wales ist normalerweise kein Ort, aus dem reihenweise prominente Menschen kommen. Ein Bergarbeiterdorf, 4000 Seelen. Williams' Vater war einer von diesen Bergarbeitern, Zwölf-Stunden-Schichten unter Tage waren ganz normal, in den Zwanzigerjahre starben hier 50 Kumpel bei einem Unglück in der Mine. Williams fing als Kind an zu boxen, wie das viele tun, er hatte Talent im Ring. Im Pub brachte ihm der Vater das Snookerspiel bei, als Teenager musste sich Williams entscheiden: Boxen oder der Billardtisch. Williams traf die richtige Entscheidung.

Der erste Linkshänder, der Weltmeister wurde

In Wales ist er längst ein Held, Williams hat sich den walisischen Drachen auf den Körper tätowieren lassen, der Drache verspeist die englische Flagge. Williams hatte zweifellos nichts dagegen, dass dies dank seines Nacktauftritts auf der Pressekonferenz nun auch die ganze Welt sehen konnte. In den vergangenen sechs Jahren war immer ein Engländer Weltmeister, Ronnie O'Sullivan, Mark Selby, Stuart Bingham. Der letzte Waliser, der vor Williams den Titel errang, war Terry Griffiths. Das war 1979.

"The Welsh Potting Machine" ist Williams' Spitzname, er hat ihn bekommen, weil sein Lochspiel, das Potting, eines der besten in der Welt ist. Williams war der erste Linkshänder, der Weltmeister wurde. Er ist teilweise farbenblind und muss am Tisch stets aufpassen, dass er die roten und die braunen Kugeln nicht verwechselt. Aber auch mit diesem Handicap ist der 43-Jährige fertiggeworden. In einem solchen Alter noch einmal Weltmeister zu werden - das ist nur seinem Landsmann, der Snooker-Legende Ray Reardon vor 40 Jahren gelungen. Nun hat Williams es geschafft. Der nackte Ehrgeiz hat ihm geholfen.