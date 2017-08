Erkrankter Radprofi Degenkolb steigt bei Vuelta aus

Der deutsche Radprofi John Degenkolb ist frühzeitig aus der 72. Vuelta ausgestiegen. Der zehnmalige Etappensieger der Spanien-Rundfahrt leidet an einer Bronchitis und ging zur fünften Etappe am Mittwoch nicht mehr an den Start. "Ich war in guter Form und hatte die Beine, aber ich kann nicht frei atmen", sagte der 28-Jährige vom Team Trek-Segafredo, der seit zwei Tagen mit den Beschwerden zu kämpfen hat. Bislang hatte Degenkolb erst einmal eine große Tour vorzeitig verlassen, den Giro d'Italia 2013.

Nun will sich der Sprintspezialist auskurieren, um für die Weltmeisterschaft in Bergen, Norwegen, fit zu werden. Beim Straßenrennen am 24. September soll er das deutschen Team als Kapitän anführen.

Bei der Vuelta hatte Degenkolb eigentlich einen erneuten Etappensieg angepeilt. Zudem war er als Helfer des zweimaligen Toursiegers Alberto Contador (Spanien) eingeplant, der in seiner Heimat das letzte Rennen seiner Karriere bestreitet. Allerdings verfolgte Degenkolb diese Ziele mit einem Trainingsrückstand und zeigte sich bislang nicht in Top-Form. Der Klassiker-Spezialist war nach der Tour de France zum zweiten Mal Vater geworden.

Christopher Froome, der Gewinner der diesjährigen Tour der France, liegt nach der vierten Etappe in Führung. Er peilt seinen ersten Gesamtsieg bei der Spanien-Rundfahrt an.