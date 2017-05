Speer-Rekordwurf Röhler lässt die Muskeln spielen

Die deutschen Speerwerfer haben vor kurzem ein PR-Video in eigener Sache ins Internet gestellt. Darin inszenieren sich die vier besten deutschen Werfer Thomas Röhler, Johannes Vetter, Lars Hamann und Andreas Hofmann in Schwarz-Weiß-Ästhetik ein bisschen so, als wollten sie sich für die nächste Tournee der Chippendales bewerben. Mit nackten Oberkörpern stehen sie da hübsch anzusehen in der Landschaft herum, sie schütten sich Wasser aus der Trinkflasche über den Bizeps und schauen mit steinharten Männergesichtern in die Kamera.

Damit haben sie es immerhin in die "Bild"-Zeitung geschafft, das kann man ja heutzutage nicht mehr von jedem Leichtathleten behaupten. Aber nur ein paar Tage später hat Röhler gezeigt, dass er solche Mittel der Selbstvermarktung eigentlich gar nicht nötig hat. Beim Diamond-League-Meeting in Doha in Katar schleuderte er den Speer auf imposante 93,90 Meter.

So weit hat er noch nie im Wettkampf geworfen, so weit ist überhaupt kein Deutscher bisher je gekommen - wenn man mal den legendären 104-Meter-Wurf des DDR-Athleten Uwe Hohn ausnimmt, der mittlerweile in keiner offiziellen Rekordliste mehr Anerkennung findet. Bisher stand die Bestleistung bei 92,60 Meter, aufgestellt von Raymond Hecht auch schon vor mehr als 20 Jahren. Die hat Röhler richtiggehend pulverisiert.

Vom Weltrekord noch ein Stück weg

Der 25-Jährige aus Jena gehörte schon vor diesem Wurf zu den Siegertypen in der deutschen Leichtathletik. Bei den Olympischen Spielen in Rio behielt er als Favorit die Nerven und holte Gold, bei der WM in London im August soll er das möglichst wiederholen. Nach diesem Wurf wird er die Favoritenrolle ohnehin nicht mehr los. Nur der tschechische Ausnahmekönner Jan Zelezny hat das Gerät mal weiter geworfen - allerdings richtig viel weiter. Der Weltrekord von Zelezny liegt bei 98,48 Metern und hat auch schon 20 Jahre auf dem Buckel.

"So nah an jemand wie Zelezny dran zu sein, das ist schon was Besonderes", kommentierte der neue Rekordhalter, und sagte: "Das habe ich nicht kommen sehen." Offenbar hat den Olympiasieger die Konkurrenz im eigenen Lager angestachelt. Johannes Vetter warf ebenfalls eine persönliche Bestweite und verfehlte die 90-Meter-Marke mit 89,68 Metern nur knapp.

Speerwerfen, das ist in der Leichtathletik so etwas wie eine deutsche Disziplin geworden. Angefangen bei Klaus Wolfermann, Michael Wessing und Klaus Tafelmeier über Hecht, Matthias De Zordo und Boris Henry bis hin zu Röhler und Vetter hatte der DLV immer starke Werfer, die oft genug die maue Bilanz der deutschen Leichtathletik-Männer mit ihren Leistungen aufbesserten. Nicht immer waren die deutschen Werfer allerdings so nervenstark, wie Röhler es zu sein scheint. An ihm kommt derzeit keiner vorbei: Bei den fünf vergangenen Deutschen Meisterschaften hieß der Sieger fünf Mal Thomas Röhler.

Das Streichholz fliegt auf 32 Meter

Und nur wenige in der Szene profitieren dermaßen von ihrer Beinarbeit wie der Rekordhalter. Röhler zieht seine Dynamik, seine Explosivität aus dem Anlauf, seine Vergangenheit als Dreispringer in jungen Jahren hat ihm dabei nicht geschadet. Mit seiner Schnelligkeit kompensiert er, dass er im Vergleich zur Konkurrenz nicht der Kräftigste ist. Dass er daheim in Jena bei Coach Harro Schwuchow auch trainiert, ein Streichholz möglichst weit zu werfen, darf in keiner Geschichte über ihn fehlen. Also auch nicht in dieser: Seine Bestweite beträgt 32 Meter.

Im Januar wurde er zum Leichtathleten des Jahres gewählt. Bei den Frauen gewann Gesa Felicitas Krause die Auszeichnung - und offenbar lag man bei dieser Auswahl nicht so falsch. Denn nicht nur Röhler, auch Krause steigerte in Doha den Deutschen Rekord in ihrer Disziplin, den 3000 Meter Hindernis, auf einen neuen Bestwert von 9:15,7 Minuten. Die alte Rekordhalterin hieß: Gesa Felicitas Krause.

Möglichst Weltmeister werden, die Diamond League gewinnen: Für Thomas Röhler ist seit Freitagabend der Erwartungsdruck noch ein bisschen gestiegen, bisher macht er nicht den Eindruck, als werde er darunter leiden. Und irgendwo im Hintergrund schlummert die Zahl 98,48 Meter. Den Weltrekord erzielte Zelezny übrigens bei einem Wettkampf in Deutschland. Das war in Röhlers Heimatstadt Jena. Alles hängt mit allem zusammen.