Quiz zum Sportjahr 2016 Beschenken Sie sich mit Ihrem Fachwissen

Wer war der beste Werfer beim EM-Erfolg der deutschen Handballer? Gegen wen verlor Angelique Kerber das Finale in Wimbledon? Wie weit warf Diskus-Goldgewinner Christoph Harting bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro?

Im Quiz können Sie Ihr Sportwissen testen - und sich auf besondere Weise belohnen: Gewinnen Sie zum Beispiel eine Heimkino-Komplettanlage, einen Crosstrainer, ein Premium-Kaffee-System oder einen Skiurlaub in See-Kaprun. Das sind die Hauptpreise im großen Sportquiz von SPIEGEL ONLINE. Dazu gibt es Tagespreise, das alles im Gesamtwert von 36.000 Euro.

Was Sie tun müssen? Stellen Sie ab dem 1. Dezember bis zum Ende des Jahres täglich Ihr Wissen unter Beweis. Was haben Sie von den wichtigsten Sportereignissen 2016 noch in Erinnerung? Wir werden Sie prüfen, über die Handball- und die Fußball-EM bis hin zu den Olympischen Spielen in Rio oder dem Ryder Cup. Aber Vorsicht: Hier sind echte Experten gefragt.

Hier geht es zur Anmeldung. Bis zum 31. Dezember gibt es jeden Tag die Chance auf attraktive Preise - etwa ein Hoverboard, Fitness-Uhren, eine Go-Pro oder eine Übernachtung in einem Luxushotel in Düsseldorf. Und das Beste: Wer mindestens 20 von 31 Quizzen gelöst hat, nimmt automatisch an der Verlosung der Hauptpreise teil.

Hier geht es zum Quiz - machen Sie mit! Nach einer kurzen Registrierung sind Sie dabei. Natürlich können Sie auch mobil mitraten.

Wir wünschen allen Mitspielern viel Glück und eine angenehme Advents- und Weihnachtszeit!