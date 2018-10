Mit dem Thema Doping bekommt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte es nicht alle Tage zu tun. Aber man bekommt es ja auch nicht alle Tage mit Claudia Pechstein zu tun. Und bei der nunmehr 46 Jahre alten Eisschnellläuferin geht es längst nicht mehr nur um eine Dopingsperre. Pechstein geht es seit jeher ums Prinzip.

So müssen sich die Straßburger Richter am Dienstag auch nicht mehr darüber den Kopf zerbrechen, ob Pechstein zu Recht oder zu Unrecht 2009 wegen Dopings für zwei Jahre gesperrt wurde. Die Frage ist für Pechstein ohnehin ad acta gelegt. Sie hält sich für rehabilitiert, eine Blutanomalie macht sie für die erhöhten Werte verantwortlich, die damals bei ihr beim Weltcup im norwegischen Hamar festgestellt worden waren. Für den Weltverband Isu ist sie dagegen bis heute eine Doperin, und bis heute kämpft Pechstein dagegen an.

Da sie bei ihrem Zug durch die Instanzen und juristischen Kammern auch vor dem Sportgerichtshof Cas gescheitert ist, gilt ihr Gang nach Straßburg nun dem Cas selbst. Sie will von den Menschenrechtsexperten be- und geurteilt bekommen, dass der Cas keine geeignete Institution sei, um solche Fälle zu entscheiden. Dass Sportler auch das Recht haben dürfen, vor ordentliche Gerichte zu ziehen und sich nicht dem Urteil von Sportrichtern zu unterwerfen haben. Dass der Cas ohnehin keine unabhängige Instanz sei, da seine Richter von den Verbänden berufen würden.

Es geht um die Zukunft der Sportgerichtsbarkeit

Es steht also viel auf dem Spiel, nicht nur der Fall Pechstein, auch die Zukunft der Sportgerichtsbarkeit. Darf der Cas sich überhaupt anmaßen, darüber zu befinden, ob Sportler an den Start gehen dürfen oder nicht? Wenn Pechstein recht gegeben wird, würde das eine Lawine auslösen. Bisher ist das Cas-Urteil bindend - zum Beispiel bei den russischen Sportlern, die gegen ihre Dopingsperren vorgegangen sind. Auch sie blicken am Dienstagvormittag nach Straßburg.

Der Fall Pechstein feiert bald zehnjähriges Jubiläum. Und so wenig die fünffache Olympiasiegerin daran denkt, ihre Karriere auf dem Eis zu beenden, obwohl ihre Konkurrentinnen längst ihre Töchter sein könnten, so wenig steht auch die juristische Auseinandersetzung vor einem Endpunkt. Beim Bundesverfassungsgericht ist noch eine Klage der Sportlerin anhängig, sie liegt dort bereits seit zwei Jahren, man könnte sagen: auf Eis gelegt. Auch in Karlsruhe will man erst einmal schauen, was sich aus dem Straßburger Fall ergibt.

DPA Claudia Pechstein bei den Winterspielen in Südkorea

Es geht um Gerechtigkeit, das betonen Pechstein und ihr Lebensgefährte Matthias Große allerorten. Natürlich geht es aber auch um Geld. Pechstein hat Sponsoren nach dem Weltcup in Hamar verloren, sie hat viel Geld in die Prozesse gesteckt, sie würde gerne mehr als vier Millionen Euro Schadenersatz vom Weltverband erstreiten. Sie sagt, die Sperre habe sie finanziell ruiniert, es wäre eine besondere Form der Rache, wenn sie jetzt dem Verband stark schaden würde.

"Siegen oder Sterben"

Pechstein geht aufs Ganze. "Für mich gibt es nur Siegen oder Sterben", das ist einer der Sätze, den sie gerne und oft benutzt. Ob sie noch laufen würde, wenn sie damals nicht gesperrt worden und um die Olympiateilnahme in Vancouver 2010 gebracht worden sei - das ist sie oft gefragt worden. Sie hat die Antwort stets offengelassen. Aber klar ist: Wenn Claudia Pechstein weitermachen will bis zu den Winterspielen 2022 in Peking, wenn sie auch 2018, 2019, 2020, 2021 ihre Schlittschuhe aufs Eis setzt, dann sprühen, symbolisch gesprochen, die Funken. Was sie antreibt, das ist klar.

"Ich muss meinen Kampf weiterführen, koste es, was es wolle", hat sie in einem Interview mit der "Welt am Sonntag" vor den Spielen von Pyeongchang gesagt: "Niemand kriegt mich klein." Als sie in Südkorea als Medaillenanwärterin über 3000 Meter an den Start ging und am Ende nur Achte wurde, war sie unzweifelhaft sportlich enttäuscht. Aber stärker überwog der Zorn, dass sie danach noch zur Dopingkontrolle gebeten wurde. Wie sie das entsprechende Formular des Dopingkontrolleurs in Stücke zerriss, war die Szene des Abends.

Seit 1984 urteilt der Sportgerichtshof bei Streitfällen im Sport. Den Cas gibt es also schon seit 34 Jahren. Das ist im Sport eine richtig lange Zeit, länger normalerweise als alle Sportkarrieren. 1984 bereitete sich Claudia Pechstein auf ihre erste Jugendspartakiade im Eisschnelllauf vor.