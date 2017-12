Pokale, Pleiten und Pannen Küren Sie Ihren Sportmoment 2017

Keine Olympischen Spiele, keine Fußball-Endrunde - das Sportjahr 2017 kam auch ohne die ganz großen Turniere zurecht. Ein Highlight liegt gar nicht lange zurück: Schalkes sensationelle Aufholjagd nach 0:4-Pausenrückstand im Revierderby gegen Borussia Dortmund. Die Bundesligapartie am 13. Spieltag endete 4:4.

Ein anderes Duell ging torlos aus, das von Italien im Playoff-Rückspiel gegen Schweden. Dadurch und durch die 0:1-Pleite im Hinspiel wird die italienische Fußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland fehlen - erstmals seit 1958. Unvergessen sind die Tränen von Torwart Gianluigi Buffon nach Abpfiff.

Er weinte nicht: Floyd Mayweather Jr. durfte sich nach dem Erfolg gegen UFC-Champion Conor McGregor über eine Siegprämie in dreistelliger Millionenhöhe freuen. War das Ihr Sportmoment 2017? Oder der Triumph von Kira Walkenhorst und Laura Ludwig bei der Beachvolleyball-WM? Der Sieg von Patrick Lange beim Ironman auf Hawaii? Vielleicht die technischen Pannen des Eurosportplayers? Wir haben eine Auswahl zusammengestellt: Küren Sie Ihren Sportmoment 2017.

So geht's: Sie sehen zwei Fotos im direkten Vergleich. Klicken Sie auf den Moment, der für Sie der wichtigere war, dann bieten wir Ihnen eine neue Alternative an. Am Ende bleibt ein Foto übrig - Ihr Sportmoment 2017.