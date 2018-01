Sportjahr 2018 Seien wir naiv! Lassen wir uns enttäuschen!

Was soll man von diesem Sportjahr 2018 schon erwarten? Die Olympischen Winterspiele im Februar werden in einem Gebiet ausgetragen, das zu den politischen Krisenherden dieser Welt gehört. Pyeongchang liegt gerade 80 Kilometer von der Demarkationslinie entfernt, die Nord- und Südkorea voneinander trennt. Am Start sind russische Athleten, die man aber nicht so nennen darf, weil Russland eigentlich ausgeschlossen ist. Heitere Spiele stellt man sich anders vor. Ganz anders.

Im Sommer geht es in dieser Tonart weiter: dann ist die Fußballwelt in Putins Russland zu Gast. In einem Land, das Demokratie auf sehr eigenwillige Weise interpretiert. In einem Land, das wegen des Dopingthemas auch sportpolitisch längst am Pranger steht. Siehe oben.

Das Jahr beginnt mit der Schnellschach-WM in Saudi-Arabien, bei der Teilnehmer aus Israel nicht willkommen sind. Der Titelverteidiger der Tour de France ist soeben durch einen Dopingtest gerasselt, Fifa-Funktionäre stehen wegen Korruption vor Gericht, der FC Bayern fährt wie jeden Januar in der Winterpause nach Katar, als wäre nichts gewesen.

Beim Thema sexueller Missbrauch im Sport hat gerade erst die Recherche begonnen, was über Jahrzehnte geschehen ist. Über die Rekord-Ablösesummen im Profifußball wird im Sommer noch genug lamentiert werden. Die Leichtathletik-EM findet in Berlin statt, man darf also jetzt schon Wetten abschließen, was dort nicht funktionieren wird.

Unter einer Dunstwolke aus belastenden Stoffen

Der Weltsport liegt derzeit wie unter einer Dunstwolke aus belastenden Stoffen: Doping, Korruption, Geldgier, Machtmissbrauch, das Ignorieren von Menschenrechten - was die Frage aufwirft: Darf man sich auf so ein Sportjahr überhaupt freuen?

Eindeutige Antwort: Ja und Nein.

Nein, weil all die Missstände eben nicht nur Missstände oder Auswüchse sind, sondern den Spitzensport mittlerweile maßgeblich prägen. Die alles dominierende Werbung, das Millionenspiel Fußball - das ist Alltag geworden, ohne ihn sind Großereignisse nicht mehr denkbar. Man ist längst dazu übergegangen, sich an das zu gewöhnen, an was man sich nicht gewöhnen sollte. Und die Gefahr ist immer da, das Negative zu verdrängen, weil doch das Fußballspiel so mitreißend ist. Und die Löw-Elf so erfolgreich.

Ja, weil Sport immer noch Sport ist. Trotz IOC und alldem. Freude an den Siegen, Mitleiden bei den Niederlagen hat in den Zeiten des Kommerz-Sports, der großen Show, etwas kindlich Naives. Aber sich genau das dennoch zu erhalten, das ist nichts Sträfliches, das hat nichts Verwerfliches. Nur weil man es noch besitzt, kann man vom Sport auch immer wieder aufs Neue enttäuscht werden. Weil man von ihm immer noch etwas erwartet. Und weil man, wenn es gut läuft, auch etwas bekommt.

Ein Sensationssieg als Herzenswärmer

Man darf sich ja auch noch über Weihnachten freuen. Trotz all des klebrigen Kommerz-Kitschs rund ums Fest, trotz des Jingle-Bells-Schreckens und der Glühweinseligkeit. Trotz alldem und um all dies wissend ist eine Christmette am Weihnachtsabend immer noch eine anrührende Gelegenheit. Für die Mehrheit jedenfalls.

Eine Fußball-WM in Russland - daran kann und soll man keinen ungeteilten Spaß empfinden, wenn man den Sport ernst nimmt und nicht die Mär weiterstrickt, Sport und Politik sollten voneinander getrennt betrachtet werden und hätten nichts miteinander zu schaffen. Aber ein sensationeller Sieg des Super-Außenseiters Panama in der Gruppenphase gegen die Engländer oder Belgier, der Erfolg von ganz klein über ganz groß, wie es ihn im Sport ab und zu noch gibt, das würde trotzdem das Herz erwärmen.

REUTERS Panamas Fußballnationaltrainer Hernán Darío Gómez

Oder ein Erfolg des deutschen Tennis-Sonnyboys Alexander Zverev in Wimbledon. Oder wenn einer in Pyeongchang Olympiasieger wird, den jetzt noch kein Mensch kennt und der sein Glück selbst nicht fassen kann. Oder wenn der FC Basel im Champions-League-Achtelfinale den Top- und Scheichklub Manchester City raushaut. Es sind die Oder-Momente, die den Sport immer wieder retten.

Der Sport wird es uns auch 2018 nicht leicht machen, ihn zu lieben. Aber wer sagt, dass es leicht sein muss?