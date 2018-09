Nach SPIEGEL-Bericht Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Springreiter

Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen einen Nachwuchs-Springreiter wegen des Anfangsverdachts von Sexualstraftaten. Gegen den jungen Mann soll der vorerst "pauschal erhobene Verdacht" bestehen, auf Reitturnieren im In- und Ausland alleine oder mit anderen gegen junge Frauen sexuell übergriffig geworden zu sein, wie der Behördenleiter Harald Kruse am Montag mitteilte. Der SPIEGEL hatte in seiner neuesten Ausgabe über die Vorwürfe berichtet.

Der Deutschen Reiterliche Vereinigung (FN) liegt nach eigenen Angaben ein Fall aus dem Umfeld junger Springreiter vor, "in dem es um Vorwürfe aus dem Bereich sexualisierte Gewalt ging". Die Disziplinarkommission sprach nach Angaben der FN eine 18-monatige Wettkampfsperre gegen den betroffenen Reiter aus. Die Entscheidung sei jedoch noch nicht rechtskräftig.

Die FN hatte den Fall auch an die Staatsanwaltschaft Münster weitergeleitet. Die Behörde untersucht, ob es eine strafrechtliche Relevanz gibt. Eine Strafanzeige liege nicht vor, sagte ein Sprecher am Montag.

Die FN hatte zuvor auf den Bericht des SPIEGEL reagiert und "sexualisierte Gewalt aufs Schärfste" verurteilt.