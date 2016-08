Wegen Dopingvorwürfen: Russischer Sportminister kündigt Zivilklagen an

Nach den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro wehrt sich Russland weiter vehement gegen Vorwürfe, das Land verabreiche seinen Athleten systematisch verbotene Substanzen. Sportminister Witalij Mutko nannte den Bericht des Sonderermittlers Richard McLaren für die Welt-Anti-Doping-Agentur Wada fehlerhaft. Gegenüber dem russischen Fernsehsender Match TV meldete er Zweifel an der Richtigkeit des Reports an, der keiner juristischen Überprüfung standhalten würde. "Wir werden in Einzelfällen vor Zivilgericht gehen. Und wer das geschrieben hat, den werden wir strafrechtlich belangen", sagte Mutko weiter.

McLaren hatte in seinem Bericht Belege für staatlich gelenktes Doping im russischen Sport gesammelt. Diese Informationen hatten Russland fast die Teilnahme an den Spielen in Rio de Janeiro gekostet. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) entschied sich aber gegen einen Totalausschluss russischer Athleten. Russlands Behindertensportler sind aufgrund des McLaren-Berichts hingegen komplett von ihren Wettbewerben im September ausgeschlossen.

Schon in den vergangenen Tagen hatten Mutko und Präsident Wladimir Putin Konsequenzen gegen die Wada gefordert. Mutko sagte, er rechne mit Versuchen, russischen Sportlern nachträglich die Medaillen in Rio wegen angeblichen Dopings abzuerkennen.