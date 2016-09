Nach tödlichem Unfall bei Olympia Taxifahrer von Kanu-Trainer Henze angeklagt

Der Unfalltod von Kanu-Slalomtrainer Stefan Henze während der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro hat ein juristisches Nachspiel: Der Taxifahrer des Deutschen soll wegen fahrlässiger Tötung angeklagt werden. Im Abschlussbericht der Polizei heißt es, er habe "Verkehrsregeln nicht beachtet", schreibt das News-Portal "O Globo". Bei dem Taxifahrer wurde allerdings kein Alkohol festgestellt. Was genau den folgenschweren Unfall auslöste, ist weiter unklar.

Bei einer Rückfahrt ins olympische Dorf war das Taxi mit Henze und seinem Betreuer-Kollegen Christian Käding am 12. August im Stadtteil Barra auf der Avenida das Américas gegen eine Mauer geprallt. Während Käding leicht verletzt wurde, erlitt Henze schwere Kopfverletzungen, denen er drei Tage später in einer neurochirurgischen Spezialklinik in Rio erlag.

Henze wurde 35 Jahre alt. Ärger hatte es um die Behandlung Henzes gegeben. Diese hatte sich verzögert, weil der Deutsche nach seiner Aufnahme in einem staatlichen Olympia-Referenzkrankenhaus weitertransportiert werden musste. Das hatte einer der Ärzte, die Henze unmittelbar nach dem Unfall in Empfang nahmen, der brasilianischen Zeitung "Extra" bestätigt.

Henze stammte aus Halle/Saale und gehörte in Rio zu dem von Chefcoach Michael Trummer angeführten Slalom-Trainerteam. Er war früher selbst als Slalom-Kanute aktiv. Bei Olympia 2004 in Athen gewann er mit Marcus Becker Silber im Canadier-Zweier.