NBA-Superstar Curry wird rechtzeitig für die Topspiele fit

Basketball-Star Stephen Curry könnte bereits im nächsten Playoff-Spiel seine Rückkehr im Team der Golden State Warriors feiern. Wie Warriors-Trainer Steve Kerr am Montag (Ortszeit) erklärte, wird der zuletzt verletzte Curry aller Voraussicht nach am Dienstag beim zweiten Spiel in der Zweirunden-Serie gegen die New Orleans Pelicans wieder auf dem Parkett stehen.

"Er absolvierte heute die komplette Trainingseinheit, von daher wäre ich sehr überrascht, wenn er nicht spielen würde", sagte Kerr, der mit den Warriors in der vergangenen Spielzeit den zweiten Meistertitel innerhalb von drei Jahren in der nordamerikanischen NBA gewinnen konnte. "Als Vorsichtsmaßnahme werden wir jedoch bis morgen warten, um zu sehen, wie er sich fühlt".

Der zweifache-MVP (wertvollster Spieler) verletzte sich am 23. März am linken Knie und arbeitet seitdem an seinem Comeback. In der Best-of-Seven-Serie liegt der Titelverteidiger nach einem 123:101-Heimerfolg am Samstag mit 1:0 in Führung. Das zweite Spiel wird am Dienstag ebenfalls im kalifornischen Oakland ausgetragen.

Boston gewinnt auch ohne seine Stars

Die Boston Celtics haben derweil zum Auftakt der zweiten Play-off-Runde einen wichtigen Sieg gefeiert. Gegen die Philadelphia 76ers setzten sich die verletzungsgeplagten Celtics mit 117:101 durch. Terry Rozier war mit 29 Punkten bester Werfer der Gastgeber, Sixers-Star Joel Embiid kam auf 31 Zähler.

Die Celtics, die für ihr Viertelfinal-Ticket gegen die Milwaukee Bucks über die komplette Distanz gehen mussten und sich erst im siebten Spiel durchsetzten, haben die Ausfälle der Stars Kyrie Irving, Jaylen Brown und Gordon Hayward mittlerweile gut kompensiert. Neben Rozier waren Jayson Tatum und Al Horford die Erfolgsgaranten der Celtics.