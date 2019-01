Der einzige japanische Sumoringer im Range eines Yokozuna-Großmeisters hat seine Karriere beendet. Der 32-jährige Kisenosato trat angesichts einer Formkrise und wegen Verletzungen zurück, wie er am Mittwoch in einer emotionalen Pressekonferenz bekannt gab.

Der 180 Kilogramm schwere Kisenosato war der einzige aus Japan stammende Ringer seit 1998, der in diese Höhen des traditionsreichen Sports aufgestiegen war. Nach seinem Rücktritt verbleiben in der obersten Klasse nur noch zwei Ringer aus der Mongolei.

Kisenosato ist seit Februar 2017 im Rang des Yokozuna, rund 18.000 Japaner waren damals zum Meiji-Schrein zur traditionellen Zeremonie gepilgert. Nach einem vielversprechenden Start bei seinem ersten Neujahrsringen, dem sogenannten Basho, zog er sich eine Brustverletzung zu - daraufhin musste er auf acht Turniere in Folge verzichten. Kisenosato kämpfte sich wieder zurück, doch beim jüngsten Neujahrsringen unterlag er dann in drei Kämpfen.

REUTERS Kisenosato (hinten)

"Ich habe das Gefühl, dass ich alles getan habe, was ich konnte, und ich bedaure, dass ich die Erwartungen an einen Yokozuna nicht erfüllen konnte", sagte Kisenosato, der mit bürgerlichem Namen Yutaka Hagiwara heißt. Er war erst der 72. Yokozuna in der knapp 400 Jahre alten Geschichte des Sumo.

Wer den Yokozuna-Rang erhält, entscheidet die japanische Sumo Association gemeinsam mit einer dafür einberufenen Kommission aus Japan. Voraussetzungen sind neben konstantem sportlichen Erfolg auch weiche Faktoren (Würde des Sumoringers). Wer einmal Yokozuna ist, dem kann der Verband den Rang nicht mehr nehmen. Allerdings wird erwartet, dass ein Ringer freiwillig zurücktritt, wenn er des Status nicht mehr würdig ist.

Kisenosatos Entscheidung löste selbst in der politischen Spitze des Landes mitfühlende Reaktionen aus. "Es ist traurig", sagte Regierungssprecher Yoshihide Suga: "Ich glaube, er hat als erster japanischstämmiger Yokozuna in 19 Jahren viele Fans in seinen Bann gezogen."