New England Patriots vs. Los Angeles Rams 1:47 Malte Müller-Michaelis Penalty Los Angeles Rams New England Patriots vs. Los Angeles Rams 2:00 Marvin Rishi Krishan Da ist Suh! Die Patriots versuchen es mit einem Laufspielzug, doch der Defensive Tackle räumt Sony Michel eindrucksvoll ab - das tat sicherlich weh. New England Patriots vs. Los Angeles Rams 2:49 Malte Müller-Michaelis Dritter Versuch für die Patriots. Sie müssen neun Yards überbrücken. Brady findet seinen Lieblingsreceiver Edelman, der das neue First Down erreicht. Schlecht verteidigt der Rams. New England Patriots vs. Los Angeles Rams 3:31 Malte Müller-Michaelis Brady startet jetzt kurz vor der eigenen Endzone - und probiert es mit einem sogenannten Screenpass. Der kommt nicht an. Ist der G.O.A.T. (der "Größte aller Zeiten") etwa nervös? New England Patriots vs. Los Angeles Rams 5:48 Maximilian Rau Info der Kollegen von ESPN Stats & Info zu Bradys Fehlpass. New England Patriots vs. Los Angeles Rams 8:12 Malte Müller-Michaelis Punt Los Angeles Rams Die Rams können von dem überraschenden Ballgewinn nicht profitieren. "Three and out", heißt es. Nach drei Spielzügen geben sie den Ballbesitz sofort wieder ab. Der Punt landet bei Julian Edelman, der aber gestoppt wird, bevor er das Ei zurücktragen kann. New England Patriots vs. Los Angeles Rams 8:18 Maximilian Rau Soul-Ikone Gladys Knight beim Singen der Nationalhymne "The Star Spangled Banner". Starke Performance. Reuters New England Patriots vs. Los Angeles Rams 8:19 Marvin Rishi Krishan Brady war bei seiner Interception sogar ziemlich unbedrängt. Beim Passempfänger kommt aber ein Ram angeflogen und schlägt den Ball weg, den ein Teamkollege kurz vorm Boden fängt. New England Patriots vs. Los Angeles Rams 8:20 Malte Müller-Michaelis Wer hatte noch gesagt, dass Erfahrung im Super Bowl so unglaublich wichtig ist? Ach ja, das war ja ich. So hatte sich Brady den Start ins Spiel mit Sicherheit nicht vorgestellt. Auf der anderen Seite hat er schon so viel erlebt, dass er sich von diesem Fehler nicht aus der Ruhe bringen lassen wird. New England Patriots vs. Los Angeles Rams 11:05 Malte Müller-Michaelis Interception/Fumble-Return Los Angeles Rams Cory Littleton Brady wirft seinen ersten Pass - und der wird sofort abgefangen! Die Rams kommen in Ballbesitz. New England Patriots vs. Los Angeles Rams 11:24 Malte Müller-Michaelis Und wie schon gegen die Chiefs starten die Patriots nicht etwa mit Pässen von Brady, sondern setzen auf ihren Running Back Sony Michel, der gleich zu zwei neuen First Downs läuft. New England Patriots vs. Los Angeles Rams 12:12 Malte Müller-Michaelis Im Championship-Game, quasi dem "Halbfinale" gegen die in der regulären Saison überragenden Kansas City Chiefs, haben die Patriots gleich den ersten Drive mit einem Touchdown abgeschlossen. Genau da wollen sie heute weitermachen. New England Patriots vs. Los Angeles Rams 13:40 Malte Müller-Michaelis Ein ganz starker Return von Patterson, der den Ball an die 40-Yard-Linie trägt. Die Patriots starten also aus guter Feldposition. New England Patriots vs. Los Angeles Rams 14:54 Marvin Rishi Krishan Hier können Sie abstimmen, welches Team heute gewinnen wird. New England Patriots vs. Los Angeles Rams 15:00 Malte Müller-Michaelis Livecast started! Los geht's! Die Rams starten mit dem Kick-Off. New England Patriots vs. Los Angeles Rams 2/3/19 11:32 PM Malte Müller-Michaelis Die NFL zeigt zur Einstimmung ein Martin-Luther-King-Video. Was Colin Kaepernick wohl darüber denkt? Der Ex-Quarterback der San Francisco 49ers hatte durch sein Knien bei der Nationalhymne eine Riesendebatte in den USA über die Rechte von Schwarzen ausgelöst und hat deswegen keinen Job mehr. dpa New England Patriots vs. Los Angeles Rams 2/3/19 11:32 PM Maximilian Rau Ich habe keinen Favoriten, alleine aus dem Grund, dass es die vergangenen Jahre meist extrem enge und spannende Endspiele waren. Die Ausnahmen 2014 und 2016 bestätigen die Regel. Außerdem waren auch die diesjährigen Halbfinal-Partien waren sehr ausgeglichen, beide Spiele wurden erst in der Overtime entschieden. New England Patriots vs. Los Angeles Rams 2/3/19 11:28 PM Marvin Rishi Krishan Was für einen Sieg der Rams spricht, Malte ? Die Nummer 99: Aaron Donald. Der Defensive Tackle ist zum besten Defensivspieler der Saison gewählt worden und holte in der regulären Saison mehr Sacks als jeder andere Spieler. Gemeinsam mit Ndamukong Suh wird er den alten Mann aus New England bei der Arbeit stören. New England Patriots vs. Los Angeles Rams 2/3/19 11:22 PM Malte Müller-Michaelis Gerade in großen Spielen ist Erfahrung meiner Meinung nach einfach nicht zu ersetzen. Da können die Rams noch so jung, aufregend und spektakulär sein. Mit dem Titel wird es nichts. Warum glaubst du trotzdem an die Außenseiter, Marvin ? dpa New England Patriots vs. Los Angeles Rams 2/3/19 11:21 PM Malte Müller-Michaelis Warum glaube ich, dass die Patriots den Titel gewinnen? Nun, da gibt es eine Reihe von guten Gründen. Zwei sehr gute lauten: Bill Belichick und Tom Brady - das Trainer-Quarterback-Gespann der Patriots ist seit fast 20 Jahren das Beste, was die NFL zu bieten hat. Sie stehen zum neunten Mal gemeinsam im Super Bowl, haben schon fünf gewonnen und wollen heute den sechsten Ring. New England Patriots vs. Los Angeles Rams 2/3/19 11:20 PM Maximilian Rau Die Nationalhymne ist gesungen - Gladys Knight hatte die Ehre - nun kann es denn auch gleich losgehen mit dem Kickoff für Superbowl LIII. New England Patriots vs. Los Angeles Rams 2/3/19 11:18 PM Maximilian Rau New England Patriots vs. Los Angeles Rams 2/3/19 11:17 PM Malte Müller-Michaelis Apropos Stadion: Unser Kollege Heiko Oldörp ist vor Ort und hat mal für Sie aufgeschrieben, wie der Super Bowl in Atlanta gelandet ist. New England Patriots vs. Los Angeles Rams 2/3/19 11:16 PM Marvin Rishi Krishan So sieht das Stadion in Atlanta übrigens von innen aus. New England Patriots vs. Los Angeles Rams 2/3/19 11:15 PM Malte Müller-Michaelis Die Teams sind auf dem Weg in die Arena. Es wird also höchste Zeit, dass wir Ihnen verraten, was Sie in den kommenden fünf Stunden erwartet: Eine Riesen-Show und hoffentlich großer Sport, der dem Rahmen würdig ist. New England Patriots vs. Los Angeles Rams 2/3/19 11:12 PM Malte Müller-Michaelis Na, können Sie auch nicht schlafen? Dann bleiben Sie doch einfach mit uns wach und verfolgen Sie die 53. Auflage des größten Einzelsportereignisses der Welt. It's Super Bowl , Baby! Tom Brady und seine New England Patriots treffen auf die Los Angeles Rams . Marvin Rishi Krishan glaubt an einen Sieg der Rams, mein Name ist Malte Müller-Michaelis , und ich kann Ihnen verraten, dass die Patriots ihren sechsten Meistertitel gewinnen werden. Zum Glück haben wir Maximilian Rau dabei, der zwischen uns schlichtet. In diesem Sinne: Gute Nacht und viel Spaß!