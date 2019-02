Die Entscheidung: Sieben Minuten vor Ende des Super Bowl gingen die New England Patriots 10:3 in Führung. Der Touchdown durch Sony Michel war ohne Frage wichtig. Noch wichtiger war aber, was danach passierte. Die Los Angeles Rams standen vor der gegnerischen Endzone. Dann versuchte es Quarterback Jared Goff zweimal mit Anspielen in Richtung Brandin Cooks. Den ersten Pass ließ der Receiver fallen, beim zweiten ging sein Gegenspieler Stephon Gilmore dazwischen und fing den Ball ab. Die Patriots hatten den Angriff der Gegner gestoppt und brachten den Sieg nach Hause.

Das Ergebnis: New England erzielte noch ein Field Goal und besiegte die Rams 13:3. Hier geht es zur Meldung.

DEFENSE WINS CHAMPIONSHIPS pic.twitter.com/vwr42MxcFq — New England Patriots (@Patriots) 4. Februar 2019

Historisch: Der 53. Super Bowl war in vielerlei Hinsicht geschichtsträchtig. So wenige Punkte wie in diesem Jahr hatte es im Endspiel um die NFL-Meisterschaft noch nie gegeben. Außerdem wurde Tom Brady zum ersten Spieler, der sein Team zu sechs Titeln führte. Und auch Rams-Punter Johnny Hekker darf sich über einen Rekord freuen.

Punt-Festival: Eigentlich ist der Punt im American Football die Ultima Ratio. In diesem Spiel war er das meistgenutzte Stilmittel. Neunmal mussten die Rams den Ball zu den Patriots schießen - bei insgesamt zwölf Angriffsversuchen. New England gab ihn fünfmal auf dieselbe Weise zurück. Über weite Strecken des Spiels flog das Ei immer nur von einer Hälfte in die andere.

The race for #SuperBowl MVP is heating up pic.twitter.com/pT4XRjfvTO — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) 4. Februar 2019

Das erste Viertel: Dass dieser Super Bowl anders werden würde, deutete sich schon im ersten Angriff der Patriots an. Brady, der erfolgreichste Quarterback der NFL-Geschichte, warf den Ball gleich bei seinem ersten Passversuch zum Gegenspieler. Die Rams konnten das aber nicht nutzen. Die Abwehrreihen auf beiden Seiten dominierten. Bezeichnend: Das einzige offensive "Highlight" des ersten Abschnitts war ein verschossenes Field Goal von Patriots-Kicker Stephen Gostkowski.

Das zweite Viertel: Unterschied sich vom ersten nur in zwei Punkten: Brady leistete sich keinen Fehlpass, und Gostkowski traf mit einem Field Goal, anstatt vorbeizuschießen. Die hochgelobte Offensive der Rams, die in der regulären Saison im Schnitt 32,9 Punkte pro Spiel erzielt hatte, fand in der gesamten ersten Hälfte im Grunde nicht statt. Von 30 Minuten effektiver Spielzeit war das Team des gefeierten Trainers Sean McVay vor der Pause nur fünfeinhalb Minuten in Ballbesitz. Das lag zum einen an der indiskutablen Leistung der Rams-Angreifer, zum anderen aber natürlich auch an der Abwehr der Patriots, die perfekt eingestellt war und nichts zuließ.

Die Halbzeit-Show: Viele Fans waren vom Spiel enttäuscht, weil das erhoffte Offensiv-Spektakel ausblieb. Dieses Gefühl setzte sich in der Pause fort. Der Auftritt von Maroon 5 war ähnlich uninspiriert und überraschungsarm wie die Partie und sorgte für Unmut in den sozialen Netzwerken.

Maroon 5

Pats 3

Rams 0

We all lose — Seth Emerson (@SethWEmerson) 4. Februar 2019

Rätselraten um Gurley: Ein Grund für die schwache Vorstellung der Rams vor der Pause könnte gewesen sein, dass Todd Gurley fast keine Spielzeit bekam. Der Runningback hatte in der regulären Saison 21 Touchdowns erzielt - so viele wie kein anderer Spieler in der NFL. Allerdings zog er sich zum Ende der Spielzeit eine Knieverletzung zu, verpasste zwei Partien und kam in den Playoffs nur sporadisch zum Einsatz. Weil er offiziell nicht als verletzt gemeldet worden war und im Kader stand, wurde spekuliert, ob er aus disziplinarischen Gründen auf der Bank saß. Doch man muss davon ausgehen, dass Coach McVay einen seiner Schlüsselspieler aufs Feld geschickt hätte, wenn er fit gewesen wäre. In der zweiten Hälfte kam Gurley mehr zum Einsatz - und sofort wurde die Leistung der Rams besser.

AP Todd Gurley

Das dritte Viertel: Punt hier, Punt da. Ansonsten passierte lange Zeit - nichts. Spannend blieb das Spiel nur wegen des Ergebnisses. Denn tatsächlich kamen die Rams nach ihrem ersten guten Angriff zum Ausgleich. Kicker Greg Zuerlein verwandelte ein Field Goal aus 53 Yards zum 3:3. Nach sage und schreibe 42:45 Minuten war das Team aus Los Angeles im Super Bowl angekommen.

Das vierte Viertel: Im Schlussabschnitt schienen die Fans im Stadion in Atlanta endgültig genug zu haben. Mit "Brady, Brady"-Sprechchören forderten sie den Superstar dazu auf, endlich etwas von seiner Klasse zu zeigen. Und genau das machte er. Mit Pässen auf seine Lieblings-Anspielstationen Julian Edelman und Rob Gronkowski trieb Brady die Patriots von der eigenen 31-Yard-Linie bis kurz vor die gegnerische Endzone. Runningback Michel erledigte den Rest. Dann folgten die Interception von Gilmore (siehe oben) und ein weiteres Field Goal von Gostkowski. Der Rest war Jubel.

Alte weiße Männer: Brady wird im August 42 Jahre alt, auch Gronkowski (29) und Edelman (32) sind im fortgeschrittenen Football-Alter. Doch wenn es darauf ankommt, ist Erfahrung eben unbezahlbar. Brady führte sein Team zum Sieg, Edelman wurde zum wichtigsten Spieler der Partie gewählt und der "Gronk" fing den vorentscheidenden Pass. Nach dem Spiel wurden alle drei gefragt, ob sie ihre Karrieren jetzt nicht beenden wollen. Die beste Antwort darauf gab Gronkowski: "Mein Plan für meine weitere Karriere ist ganz einfach: Ich werde heute Abend mit meinen Mannschaftskameraden feiern."

7 - Julian Edelman is the seventh wide receiver to win the #SuperBowl MVP. He is also the seventh different player with 10+ catches and 100+ receiving yards in the Big Game. MVP. #EverythingWeGot pic.twitter.com/vTlfFTfLh1 — OptaJerry (@OptaJerry) 4. Februar 2019

New England Patriots - Los Angeles Rams 13:3 (0:0, 3:0, 0:3, 10:0)

3:0 - 42-Yard-Field-Goal Gostkowski (20.)

3:3 - 53-Yard Field-Goal Zuerlein (43.)

10:3 - 2-Yard-Lauf von Michel, Extra-Punkt Gostkowski (53.)

13:3 - 41-Yard-Field-Goal Gostkowski (59.)