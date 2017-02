Super-Bowl-Favorit New England Patriotismus zahlt sich aus

Kurz bevor sich die New England Patriots am Montag auf den Weg zum Super Bowl (Montag, 0.30 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) nach Houston machten, blickte Vereinsbesitzer Robert Kraft zurück. Der 75-Jährige stand am Patriots Place in Foxborough auf einer Bühne. Hinter ihm das mächtige Gillette Stadium, vor ihm Tausende Fans. "Vom ersten Tag an habt ihr uns vertraut und seid ins Stadion gekommen", sagte Kraft.

War das denn keine Selbstverständlichkeit? Warum hätten die Menschen denn ihrem erfolgreichen Team nicht vertrauen und zujubeln sollen? Wer nicht weiß, wofür der Klub stand, als Kraft 1994 die Mehrheit an den Patriots übernahm, konnte den emotionalen Dank an die Fans kaum verstehen.

Ende der Achtziger- und Anfang der Neunzigerjahre waren die Patriots selbst in und um Boston irrelevant. Sie hatten 1986 erstmals den Super Bowl erreicht, waren gegen die Chicago Bears aber nur Statist (10:46). New England hatte keine bekannten Spieler, der Trainerstuhl zählte zu den wackeligsten der Liga. Schlechtes Team, alte Arena und folglich viele leere Ränge.

Nicht einmal im lokalen TV zu sehen

Da der Verein sein Stadion nicht vollbekam, wurden die Spiele, gemäß NFL-Regel, nicht einmal im lokalen TV gezeigt. Die einzigen landesweiten Schlagzeilen in dieser Zeit produzierte der Klub 1990, als Spieler eine Reporterin der Tageszeitung "Boston Herald" in der Umkleidekabine sexuell belästigten und der Fall vor Gericht landete.

Ruf und Reputation änderten sich erst, als Kraft kam. Der Business-Mann aus dem Bostoner Vorort Brookline war seit 1971 Dauerkartenbesitzer und kaufte den Verein im Januar 1994 für damals exorbitante 172 Millionen Dollar. Nie zuvor hatte jemand in Nordamerikas Sportgeschichte so viel Geld bezahlt. Im Vorjahr bezifferte das Wirtschaftsmagazin "Forbes" den Wert des Klubs auf 3,4 Milliarden Dollar. Seit Krafts Amtsantritt sind alle Heimspiele ausverkauft gewesen.

Die Erfolgstory basiert auf drei Säulen: Kraft, Trainer Bill Belichick und Quarterback Tom Brady. Krafts erster wichtiger Schritt zur Dynastie war im Januar 2000 die Verpflichtung von Belichick. Ein Mann, der bis dahin bei vielen Teams zum Trainerstab gehörte, aber nur bei den Cleveland Browns von 1991 bis 1995 selbst das Sagen hatte. Was immer Kraft auch in Belichick gesehen haben mag - es hat sich ausgezahlt.

Ein gewisser Thomas Edward Patrick Brady

Ebenso wie einer der größten Coups in der Geschichte des Sports. Im April 2000 hatten in der NFL-Draft, bei der Teams auswählen, welche College-Spieler sie unter Vertrag nehmen, bereits 198 Spieler einen Klub gefunden. Ein gewisser Thomas Edward Patrick Brady indes war noch zu haben. Der 22-Jährige hatte die Experten im Vorfeld wenig begeistert. Er sei "dünn, nicht stark genug" und habe nicht den "NFL-prototypischen Körper", hieß es. Die Patriots griffen dennoch zu und Brady ließ Kraft umgehend wissen: "Ich bin die beste Entscheidung, die Ihre Organisation je getroffen hat."

Die Coach-Quarterback-Kombination Belichick/Brady hat nicht nur vier Super Bowls gewonnen, sondern auch 24 Playoff-Spiele - und somit mehr als 28 von 31 anderen Klubs in ihrer gesamten NFL-Geschichte. Brady betonte in diesen Tagen, dass so eine Super-Bowl-Teilnahme ein "einmaliges Erlebnis im Leben" sei. Er steht, genauso wie Belichick, zum siebten Mal im Finale.

Belichick gilt als Mastermind und besessener Tüftler. Beispiel gefällig? Als der immer griesgrämig und schmallippig daherkommende Coach kürzlich mal besser gelaunt war, plauderte er ausführlich über die Spielflächen in einigen Stadien. Die Länge des Grases, in welche Richtung das Grün gemäht ist und welchen Einfluss all das auf das Spiel seines Teams habe.

Der 64-Jährige ist jemand, der das NFL-Regelwerk bis an seine Grenzen ausreizt - und sogar darüber hinaus. Wie beim Spygate-Skandal 2007, als die Patriots illegale Videoaufnahmen der Signale von gegnerischen Trainern machten. Dass Belichick, wie er beteuert, beim 2015 aufgedeckten Deflategate nichts von irregulär aufgepumpten Footbällen gewusst haben will, glauben ihm nur die Patriots-Fans.

Seit 1994 gibt es in der NFL eine Gehaltsobergrenze. Somit ist es egal, wie reich der jeweilige Vereinsbesitzer auch sein mag, alle 32 Eigner dürfen nur eine bestimmte Summe ausgeben. Es kommt also nicht darauf an, wie viel Geld investiert wird, sondern wie es investiert wird. Die Patriots kaufen selten Superstars, sondern entwickeln sie lieber selbst - siehe Brady. Zudem ist kein Spieler wichtiger als das Team. Wer viel Geld verdienen will, muss woanders spielen. Wer hingegen darauf aus ist, in jedem Jahr eine Chance auf den Titel zu haben, sollte ein Patriot werden.