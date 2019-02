Kurz vor dem Kickoff blüht das Geschäft mit dem Hass. "I hate New England & Tom Brady" prangt auf T-Shirts, in allen Größen und Farben. Den Spruch gibt es auch als Handy-Hülle ("extraschlank"), Kissen ("supersanft") und Gobelin ("nicht bleichen") - oder abgewandelt als Tasse (für "New Englands Tränen") und Dessous ("Brady sucks").

Kein Footballteam inspiriert tiefere Abneigung als die New England Patriots mit ihrem Quarterback Tom Brady. Sie sind so erfolgreich wie verachtet. "Wir streiten über alles", schreibt Sportkolumist Justin Conn. "Nur eins vereint unsere gespaltene Nation - Hass auf die Patriots."

Was als Jux begann, ist längst zur Religion geworden - und zum Big Business vor dem Super Bowl, bei dem die Patriots am Sonntag auf die Los Angeles Rams treffen. "Vorübergehender Rams-Fan ", verkündet ein spezielles Nylonhemd. Gefolgt von: " weil ich Tom Brady hasse."

Die Medien machen das Spiel zum "Kampf der Generationen". Babyboomer Brady, 41 Jahre alt, gegen Millennial Jared Goff, 24, den Rams-Quarterback. Der war sieben, als Brady den ersten seiner fünf Super-Bowl-Ringe bekam. Opa-Trainer Bill Belichick, 66, gegen "Boy-Genie" Sean McVay, 33, den jüngsten NFL-Trainer seit 1938.

TYLER SMITH/EPA-EFE/REX Patriots-Coach Bill Belichick

Allein das ist Anlass genug, Bradys Patriots nicht zu mögen: Sie siegen immer.

Na gut, nicht immer. Die Pittsburgh Steelers haben mehr Super Bowls gewonnen, die Patriots ebenso viele gewonnen wie verloren.

Doch hassen? Was verursacht dieses bitterste aller Gefühle bei den sonst so umgänglichen US-Footballfans?

Da wäre die "Deflategate"-Kontroverse aus der Playoff-Begegnung mit den Indianapolis Colts in der Saison 2014/2015. Bei ihrem 45:7-Sieg hatten die Patriots mit manipulierten Bällen gespielt. Zwei Mitarbeiter hatten Luft aus den Spielbällen gelassen, elf der zwölf Bälle, mit denen die Patriots gespielt hatten, waren nicht den Regeln entsprechend hart. Weiche Bälle sind besser zu fangen. Jedes Team spielt mit einem eigenen Ballsatz. Die Patriots mussten eine Million Dollar Bußgeld zahlen, Brady wurde für vier Partien gesperrt - er habe laut NFL von der Manipulation gewusst.

Der Skandal hallt bis heute nach: "Ich hasse Brady", sagte ein Zehnjähriger, der jetzt einen Wettbewerb mit dem Schulprojekt "Ist Tom Brady ein Betrüger?" gewann. Und der TV-Sender KDKA in Pittsburgh - Heimat der rivalisierenden Steelers - gab einem Foto Bradys diese Woche den Titel: "Aktenkundiger Schwindler."

Der Super Bowl 2017 war außerdem der erste unter US-Präsident Donald Trump, 16 Tage nach seiner Vereidigung. Brady und Patriots-Coach Belichick sind bekennende Trump-Freunde, womit sie sich einem Großteil der Amerikaner automatisch zu bekennenden Feinden machen.

Brady hatte sogar mal eine Mütze mit dem Trump-Slogan im Spind: "Make America Great Again" ("MAGA" im Trumpsprech). "Nimm den 'MAGA'-Hut aus deinem Schrank", schimpfte " Harry Potter"-Schauspieler Daniel Radcliffe kürzlich. "Die ganze Welt ist gegen die Patriots, sorry!"

Alle mögen Underdogs

Belichick schrieb seinem Buddy Trump 2016 einen Liebesbrief, den der vor seinen Anhängern verlas: "Deine Menschenführung ist sagenhaft." Alles nur Spaß, beteuerte der Trainer später, er habe nie an einen Sieg Trumps geglaubt.

Doch wenn die Patriots und ihr Trainer Belichick für das Trump-Amerika stehen - warum steht dann nicht zumindest die Hälfte des in dieser Frage gespaltenen Landes hinter der Football-Mannschaft? Weil da noch etwas anderes ist: Die fast unbezwingbare Dominanz der Patriots nervt, verstört und ärgert viele Amerikaner. Keiner mag Streber, alle mögen Underdogs.

Auch in diesem Kontext zieht Brady Abscheu auf sich. Für die einen ist er das Sinnbild des "White Privilige". Es ist ein Reizwort der Rassismus-Debatte in den USA und komprimiert die soziale Ungleichheit, die vielen Privilegien und besseren Startbedingungen vieler weißer US-Bürger in zwei Worten. Brady verkörpert das wohl eher unfreiwillig - zumindest stellte er sich in der Kontroverse um Football-Star Colin Kaepernick und dessen Protest gegen Rassismus hinter seinen umstrittenen Kollegen.

Brady jettete aber auch schon am selben Tag vom Kentucky Derby zum Boxkampf nach Las Vegas; er schrieb ein blasiges Buch über den "Schlüssel zu lebenslanger Fitness und Leistungsfähigkeit", in dem er zu "viel Milch, Saft und Limonade" riet, der Rest gelinge von selbst.

Doch auch Brady wird nicht ewig perfekt bleiben. "Du bist verdammt zu alt!", rief Teamkamerad Julian Edelman, ein Scherz, doch die Frage stellt sich langsam. Selbst seine Gattin, das brasilianische Supermodel Gisele Bündchen - auch sie natürlich ein Neidreiz - drängt ihn zum Ruhestand.

"Null" Chance, sagt Brady. Noch hat er zu viel Spaß daran, gehasst zu werden.