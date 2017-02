Tennis in Montpellier Alexander Zverev bezwingt Tsonga und steht im Finale

Alexander Zverev hat beim Tennisturnier in Montpellier das Finale erreicht und kann nun am Sonntag seinen zweiten ATP-Titel gewinnen. Der 19-Jährige besiegte im Halbfinale in 2:20 Stunden den an Nummer zwei gesetzten Franzosen Jo-Wilfried Tsonga 6:7 (6:8), 6:2, 6:4 und trifft nun auf dessen Landsmann Richard Gasquet. Seinen bisher einzigen Turniersieg feierte Zverev im September 2016 in St. Petersburg.

Auch im Doppel hat Zverev, die Nummer eins der deutschen Rangliste, aussichtsreiche Chancen auf das Finale. Gemeinsam mit Bruder Mischa spielt er am späteren Abend im Halbfinale gegen die Inder Divij Sharan und Purav Sharan. Das Brüderpaar stand bereits am vergangenen Wochenende gemeinsam auf dem Platz, als Deutschland in der ersten Runde des Davis Cups in Frankfurt gegen Belgien 1:4 verlor.