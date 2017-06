Tennis-Weltrangliste Alexander Zverev fällt aus den Top 10

Erstrundenaus bei den French Open, Niederlage im Halbfinale in s'-Hertogenbosch: Alexander Zverev hat in seiner noch jungen Karriere schon erfolgreichere Zeiten erlebt als die vergangenen Wochen. Folgerichtig verliert der 20-Jährige in der Weltrangliste zwei Plätze und wird "nur noch" auf Position zwölf geführt.

Am 22. Mai war Zverev zum ersten Mal in die Top 10 vorgestoßen, nachdem er sich im Finale des Masters-Turniers in Rom 6:4, 6:3 gegen Novak Djokovic durchgesetzt hatte. Im "Race to London", der Jahreswertung, über die sich die besten acht Spieler für das Saisonfinale qualifizieren, liegt der 20-Jährige unverändert auf Platz fünf.

An der Spitze der Weltrangliste gab es keine Veränderungen: Andy Murray führt vor Rafael Nadal, Stan Wawrinka, Djokovic und Roger Federer. Alexanders Bruder Mischa Zverev rückt nach seiner Halbfinal-Teilnahme am Stuttgarter Weissenhof von Position 31 auf 29 vor. Für den 29-Jährigen ist es die bislang beste Weltranglistenplatzierung.