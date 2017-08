Tennis Alexander Zverev triumphiert in Washington

Alexander Zverev hat gleich beim ersten Auftritt mit seinem neuen Trainer Juan Carlos Ferrero als erster Deutscher das Tennisturnier in Washington gewonnen. Der Weltranglistenachte setzte sich im Finale des Hartplatzturniers 6:4, 6:4 gegen den Südafrikaner Kevin Anderson durch. Für den 20-Jährigen war es der fünfte Karriere-Sieg und der vierte Turnier-Erfolg in dieser Saison nach Siegen in Rom, Montpellier und München.

Zverev gelang ein frühes Break zum 2:1, danach war er bis zum Ende der Partie spielbestimmend: Nach 34 Minuten gewann er den ersten Satz. Gleich im ersten Spiel des zweiten Satzes nahm er Anderson den Aufschlag ab und verwandelte nach 68 Minuten seinen ersten Matchball.

Die Zusammenarbeit mit dem früheren Weltranglisten-Ersten Ferrero ist zunächst bis nach den am 28. August in New York beginnenden US Open angelegt. Bis dahin gehört der Spanier als Impulsgeber zum Trainerteam von Zverev.