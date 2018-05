Tennisprofi Alexander Zverev hat zum ersten Mal das Masters-Turnier von Madrid gewonnen. Der Weltranglistendritte besiegte im Endspiel den Österreicher Dominic Thiem 6:4, 6:4.

Es sei eine der besten Tenniswochen seines Lebens gewesen, sagte Zverev nach dem Erfolg gegen die Nummer sieben der Welt: "Das ist unglaublich, ich bin unfassbar glücklich. Ich habe sehr gut aufgeschlagen und sicher von der Grundlinie gespielt."

Für Zverev ist es nach den Masters-Erfolgen in Rom und Montreal im vorigen Jahr der dritte Titel bei einem Turnier der zweitwichtigsten Kategorie und der achte insgesamt. Zuletzt hatte sich der 21-Jährige beim Turnier in München durchgesetzt.

Im sechsten Duell mit Thiem, der im Viertelfinale Nadals Siegesserie auf Sand beendet hatte, gelang Zverev sein zweiter Sieg. In der kommenden Woche findet beim Masters in Rom der letzte Härtetest vor den French Open in Paris (ab 27. Mai) statt.