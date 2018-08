Vor wenigen Tagen sorgte Alexander Zverev mit der Nachricht für Aufsehen, Tennislegende Ivan Lendl ins Team geholt zu haben. Denn: Nachdem sich Zverev im Februar von Juan Carlos Ferrero getrennt hatte, wurde zunächst spekuliert, ob Boris Becker das Team des 21-Jährigen verstärken könnte. Tatsächlich war es wohl so, dass sich Zverev gegen eine Verpflichtung von Becker entschieden hat.

"Ich hätte es geliebt, mit dir zusammenzuarbeiten, und vielleicht klappt es ja in Zukunft. Aber ich denke, dass Ivan jetzt gerade besser passt", berichtete Deutschlands Nummer eins über ein Telefongespräch mit Becker vor den US Open in New York, die am Montag beginnen: "Ich dachte einfach, Ivans Leben ist gerade ein wenig leichter. Ich mag Boris. Ich liebe ihn. Er ist ein klasse Typ. Ich habe ihm geschrieben und mit ihm gesprochen, ehe ich die Sache mit Ivan verkündet habe."

Becker lobt die Entscheidung für Lendl

Becker hatte nach einem Insolvenzverfahren und der Trennung von seiner Frau Lilly zugegeben, dass es "schon bessere Zeiten" in seinem Leben gegeben habe. Zverevs Entscheidung für Lendl lobte der 50-Jährige: "Ich glaube, dass er gerade bei den Grand Slams Hilfe benötigt. Ivan mit seiner Erfahrung, gerade in New York, ist genau der richtige Mann." Der achtmalige Grand-Slam-Sieger sei "nicht nur einer der besten Tennisspieler der Welt" gewesen, Lendl genieße "auch ein hohes Ansehen unter den Trainern".

Lendl hatte zuvor bereits den Briten Andy Murray zu drei Grand-Slam-Siegen geführt. "Sein Erfolg mit Andy hat zu unserer Entscheidung beigetragen", sagte Zverev, dessen Vater und Trainer Alexander ein enges Verhältnis zu Lendl pflegt: "Beide kennen sich seit 30 Jahren, die Beziehung ist stark. Wenn mein Vater etwas sagt, hört Ivan zu und umgekehrt auch."

Lendl in der Box, Becker am Mikrofon

Bis zu sechs Stunden habe er täglich vor den US Open trainiert, sagte Zverev weiter. Es ging um Taktik, aber auch darum, was der Kopf braucht, um bereit zu sein für einen Grand-Slam-Titel. Das habe ihm Lendl "schon ein wenig gezeigt". Den nächsten Anlauf nimmt Zverev am Dienstag, dann trifft er in der ersten Runde des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres auf den Kanadier Peter Polansky. Dann wird Lendl in seiner Box sitzen, Becker das Spiel voraussichtlich kommentieren.