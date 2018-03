Tennis in Miami Zverev erreicht drittes Masters-Finale der Karriere

Alexander Zverev spielt beim ATP-Masters in Miami um den Titel. Der Weltranglistenfünfte gewann im Halbfinale gegen den 14 Positionen tiefer geführten Spanier Pablo Carreño Busta 7:6 (7:4), 6:2 und zog damit erstmals in der laufenden Saison in ein Endspiel ein.

Gegen Carreño Busta feierte Zverev seinen ersten Erfolg. Die vorherigen beiden Duelle hatte der 20-Jährige jeweils verloren, zuletzt im vergangenen Jahr bei den US Open in der zweiten Runde. Im Finale greift Zverev nach seinem insgesamt siebten Titel auf der ATP-Tour. In der vergangenen Saison feierte der Davis-Cup-Spieler insgesamt fünf Turniersiege, darunter die Erfolge bei den Masters-Turnieren in Rom und Montreal.

Sein Gegner im Finale am Sonntag (19 Uhr) ist der US-Amerikaner John Isner, der im ersten Semifinale gegen den an Nummer fünf gesetzten Argentinier Juan Martin del Potro 6:1, 7:6 (7:4) siegte. Isner fügte del Potro damit die erste Niederlage nach zuvor 15 Siegen in Serie zu. Der 2,08 Meter große Aufschlagspezialist konnte bislang keines seiner drei Spiele gegen Zverev gewinnen.