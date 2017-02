Tennis Alexander Zverev triumphiert in Montpellier

Deutschlands Tennis-Talent Alexander Zverev hat den zweiten ATP-Titel seiner noch jungen Kariere gefeiert. Beim Turnier in Montpellier setzte sich der 19-Jährige im Finale gegen den Franzosen Richard Gasquet 7:6 (7:4), 6:3 durch. Im Halbfinale hatte Zverev schon Gasquets Landsmann Jo-Wilfried Tsonga in drei Sätzen bezwungen.

Gegen Gasquet zeigte der gebürtige Hamburger, der bei den Australian Open in der dritten Runde am späteren Finalisten Rafael Nadal gescheitert war, von Beginn an eine starke Vorstellung und überzeugte mit druckvollem Spiel. Nach 1:28 Stunden verwandelte der Deutsche seinen vierten Matchball. Im vergangenen Jahr hatte Zverev in St. Petersburg nach einem Sieg gegen Stan Wawrinka seinen ersten Titel gewonnen.

In der Weltrangliste rückt Zverev nun auf den 18. Platz vor. Dort hatte zuvor Gasquet gestanden. Es ist die bislang beste Platzierung seiner Karriere. Im Doppel kann er am Nachmittag an der Seite seines Bruders, Mischa, einen weiteren Titel gewinnen.