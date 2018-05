Tennis-Masters in Rom Gewinnt Alexander Zverev sein drittes Turnier in Folge?

Gelingt Alexander Zverev die Titelverteidigung beim Masters-Turnier von Rom? Der Vorjahressieger hat sich im Halbfinale 7:6 (15:13), 7:5 gegen Marin Cilic durchgesetzt, damit sein 13. Match in Folge gewonnen und sein drittes Endspiel in Serie erreicht. Zuletzt hatte Zverev die Turniere in München und Madrid gewonnen.

Im Finale bekommt es der Weltranglistendritte am Sonntag mit dem einen Rang vor ihm platzierten Rafael Nadal zu tun, der sein Halbfinale gegen Novak Djokovic 7:6 (7:4), 6:3 gewann. Zverev und Nadal treffen zum fünften Mal aufeinander. Die bisherigen vier Matches entschied der Spanier für sich.

Das Finale von Rom gilt als wichtige Standortbestimmung für die am 21. Mai beginnenden French Open. Da der Weltranglistenerste Roger Federer in dieser Saison nicht auf Sand spielt, gehen Nadal und Zverev als topgesetzte Spieler ins Grand-Slam-Turnier und könnten somit auch in Roland Garros frühestens im Endspiel aufeinandertreffen.