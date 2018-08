270 Wochen stand Ivan Lendl auf Platz eins der Weltrangliste. Nur Pete Sampras (286) und Roger Federer (310) waren länger an der Spitze als der gebürtige Tscheche, der seit 1992 US-amerikanischer Staatsbürger ist. In den Achtzigerjahren lieferte sich Lendl legendäre Matches mit John McEnroe, Mats Wilander und Boris Becker und gewann acht Grand-Slam-Turniere. Jetzt soll der 58-Jährige dem deutschen Shootingstar Alexander Zverev bei der Vorbereitung auf die US Open helfen.

Welcome to the team Ivan Lendl Ein Beitrag geteilt von Alexander Zverev (@alexzverev123) am Aug 21, 2018 um 12:04 PDT

Zverev postete ein gemeinsames Foto mit Lendl auf Instagram und schrieb dazu "Welcome to the team". Details zur Zusammenarbeit sind bislang nicht bekannt. Nachdem sich Zverev im Februar von Juan Carlos Ferrero getrennt hatte, wurde zunächst spekuliert, ob Boris Becker das Team des 21-Jährigen verstärken könnte. Zverev schloss das nicht aus, wollte aber zunächst keinen namhaften Trainer verpflichten.

"Ich habe einen der besten Coaches, die es auf der Tour gibt. Das ist mein Vater", hatte Zverev im April vor dem Masters-Turnier in Monte Carlo gesagt. "Ich bin sehr glücklich mit der Situation in meinem Team. Momentan schaue ich nicht auf neue Coaches." Nachdem er zwar die Turnier in München, Madrid und Washington gewinnen konnte, in Wimbledon und bei den French Open aber scheiterte, scheint sich Zverev nun umentschieden zu haben.

AFP Ivan Lendl (r.) mit Andy Murray

Lendl hat bereits bewiesen, dass er talentierte Spieler zu ihren ersten Grand-Slam-Titeln führen kann. Der Brite Andy Murray wurde von Lendl trainiert, als er die US Open 2012 und Wimbledon 2013 gewann.