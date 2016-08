US Open: Petkovic scheitert an Bencic

Fed-Cup-Spielerin Andrea Petkovic ist bei den US Open in New York in der zweiten Runde ausgeschieden. Die Weltranglisten-43. unterlag der an Position 24 gesetzten Schweizerin Belinda Bencic 3:6, 2:6. Damit scheiterte Petkovic auch beim vierten Grand-Slam-Turnier des Jahres vor der dritten Runde.

Die frühere Top-10-Spielerin war eine von sechs deutschen Frauen, die ihr Auftaktmatch in Flushing Meadows gewonnen hatten. Gegen die zuletzt lange verletzte Bencic kassierte Petkovic die zweite Niederlage im zweiten Match, nachdem sie auch beim Fed Cup in Leipzig im Februar gegen die 19-Jährige verloren hatte.

Neben Bencic zog auch Petra Kvitova in die nächste Runde ein. Die zweimalige Wimbledon-Siegerin bezwang die Türkin Cagla Büyükakcay 7:6, 6:3. Vorjahresfinalistin Roberta Vinci steht nach einem Sieg über Christina McHale ebenfalls in Runde drei.