Nach Wawrinka und Djokovic Auch Murray verzichtet auf Start bei US Open

Andy Murray wird wegen einer Hüftverletzung nicht an den am Montag beginnenden US Open in New York teilnehmen. Der britische Weltranglistenzweite ist der vorerst letzte prominente Ausfall, nachdem im Vorfeld des abschließenden Grand-Slam-Turniers der Saison bereits vier Profis aus den Top 11 passen mussten.

"Ich habe alles versucht, mit mehreren Hüft-Spezialisten gesprochen, eine Pause und Reha gemacht. Ich wollte unbedingt fit werden für das Turnier, aber es hat nicht geklappt", sagte Murray.

Neben dem 30-Jährigen, der wegen der Blessur seit Mitte Juli in Wimbledon kein Turnier mehr bestritten hat, fehlen in Flushing Meadows Titelverteidiger Stan Wawrinka (Schweiz), Novak Djokovic (Serbien), Milos Raonic (Kanada) und Kei Nishikori (Japan).

Der 30-jährige Murray hatte die US Open 2012 gewonnen und damals seinen ersten von mittlerweile drei Grand-Slam-Titeln geholt. Von der Absage könnte auch Alexander Zverev profitieren: Der Deutsche wurde der Hälfte von Murray zugelost und hätte im Halbfinale auf den Schotten treffen können. Nun geht er bis zum Finale vielen Top-Spielern aus dem Weg. Roger Federer und der neue Weltranglistenerste, Rafael Nadal, befinden sich in der anderen Hälfte des Turnierbaums und wären damit erst mögliche Finalgegner des 20-Jährigen.

"Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich einer von vier, fünf Spielern bin, die sehr weit kommen können, vielleicht sogar das Turnier gewinnen können", sagte Zverev. "Ich habe das Gefühl, ich spiele besser als bei anderen Grand Slams. Ich fühle mich anders als in Wimbledon oder in Paris."

Der Hamburger ist in der Weltrangliste inzwischen auf Platz sechs vorgerückt und für das vierte und abschließende Grand-Slam-Turnier der Saison an Position vier gesetzt. Sein bislang bestes Abschneiden bei einem der vier wichtigsten Tennis-Turniere war das Erreichen des Achtelfinals in Wimbledon.