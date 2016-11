Tennis-Saisonfinale Murray siegt nach dreieinhalb Stunden

Andy Murray hat seine Siegesserie nach genau 200 Minuten hartem Tennis-Kampf gewahrt und steht bei den ATP-World-Tour-Finals in London so gut wie im Halbfinale. Der Weltranglistenerste schlug Kei Nishikori nach drei Sätzen 6:7 (9:11), 6:4, 6:4 - die 3:20 Stunden dauernde Partie war das bisher längste Drei-Satz-Match in der Geschichte des Saisonabschlussturniers.

Der aufschlagstarke Murray (acht Asse) hatte mit dem beweglichen Japaner vor allem von der Grundlinie große Probleme und rettete sich am Ende auch über seine Physis und seine Nervenstärke zum Sieg. Allein der erste Satz dauerte 85 Minuten, beide Akteure gewannen je 53 von 106 gespielten Punkten.

Für den Schotten, der in London den fünften aufeinanderfolgenden Turniersieg feiern möchte, war es der 21. Sieg in Serie. Mit dem Sieg gegen Nishikori stehen seine Chancen gut, im Halbfinale einem Duell mit Novak Djokovic aus dem Weg zu gehen. Der Serbe hat ebenfalls seine ersten beiden Spiele gewonnen und kann den Tennisthron bei den Tour Finals aus eigener Kraft zurückerobern.

Nishikori trifft zum Abschluss der Vorrunde am Freitag auf Marin Cilic und wird dabei wohl einen zweiten Sieg benötigen.