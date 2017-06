Tennis in Eastbourne Kerber bleibt die Nummer eins - vorerst

Angelique Kerber hat Platz eins in der Weltrangliste vorerst verteidigt. In der Runde der besten 16 im englischen Eastbourne gewann sie in 61 Minuten locker 6:2, 6:1 gegen die spanische Qualifikantin Lara Arruabarrena. Damit ist sie in dieser Woche nicht von der Spitze zu verdrängen.

Noch am Donnerstag soll auch das Viertelfinale gegen die Britin Johanna Konta (Nummer sieben der Welt) stattfinden. Regen hatte den Spielplan in den vergangenen Tagen durcheinandergewirbelt.

Wäre Kerber bei der Wimbledon-Generalprobe früh ausgeschieden, hätte die Zweitplatzierte im WTA-Ranking, Simona Halep, schon mit einem Halbfinaleinzug Platz eins der Weltrangliste übernehmen können. Nun muss die Rumänin mindestens das Endspiel erreichen, um die Deutsche abzulösen. Gewinnt sie den Titel, ist sie sicher die Nummer eins. Im Achtelfinale stand French-Open-Finalistin Halep beim 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 7:5 gegen Zwetana Pironkowa (Bulgarien) kurz vor dem Aus.

Kerber feiert in Eastbourne den Auftakt in die Rasensaison, nachdem sie das Turnier in der Vorwoche in Birmingham wegen einer wieder aufgebrochenen Oberschenkelverletzung ausgelassen hatte. Beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon (ab Montag) ist sie erstmals topgesetzt und muss nach ihrem Finaleinzug im Vorjahr viele Weltranglistenpunkte verteidigen.

Zverev unterliegt Tomic deutlich

Bei den Herren ist mit Mischa Zverev auch der letzte Deutsche in Eastbourne ausgeschieden. Er verlor gegen den Australier Bernard Tomic 3:6, 2:6. Das Match dauerte nur 50 Minuten.

Für Zverev war es nach Stuttgart (Halbfinale) und Halle/Westfalen (Achtelfinale) bereits das dritte Rasenturnier der Saison. In Wimbledon startet er als Nummer 27 der Setzliste in die 131. Auflage der Championships im All England Club. Besser platziert ist aus deutscher Sicht im Herreneinzel nur sein jüngerer Bruder Alexander Zverev, 20, auf Rang zehn.