WTA-Finals Kerber gewinnt Spiel zwei gegen Halep

Angelique Kerber steht nach ihrem zweiten Vorrundensieg bei den WTA-Finals in Singapur dicht vor dem Halbfinaleinzug. Die Weltranglistenerste gewann gegen die Rumänin Simona Halep 6:4, 6:2. "Ich fühle mich sehr, sehr gut hier, ich genieße hier jeden Tag", sagte Kerber: "Ich habe heute in Schlüsselmomenten das Spiel in die Hand genommen."

Gewinnt Dominika Cibulkova das zweite Match an diesem Dienstag gegen Madison Keys aus den USA, steht Kerber als Gruppenerste sicher im Halbfinale. Im Falle einer Niederlage der Slowakin fällt die Entscheidung über das Weiterkommen erst am Donnerstag, wenn Kerber auf die 21 Jahre alte Top-Ten-Spielerin Keys trifft.

Zwei Tage nach ihrem kraftraubenden Auftritt gegen die Weltranglisten-Achte Cibulkova (7:6, 2:6, 6:3) zeigte Kerber eine solide Leistung. Zu Beginn diktierte Kerber das Geschehen, zog ihr Spiel allerdings nicht konsequent durch und wurde zwischenzeitlich zunehmend in die Defensive gedrängt. Von drei Spielverlusten nacheinander ließ sich Kerber aber nicht beirren und sicherte sich nach 43 Minuten den ersten Satz, als eine Vorhand von Halep im Netz landete.

Im zweiten Satz ging Kerber gleich in Führung und geriet nicht mehr in Bedrängnis. Sie verwandelte den dritten Matchball zum vierten Erfolg im fünften Aufeinandertreffen mit Halep im Jahr 2016 und scheint auf gutem Wege, ihr herausragendes Jahr zu krönen. "Da es das letzte Turnier ist, ist sie sehr motiviert", sagte Trainer Torben Beltz.