Nach Absage von Serena Williams Kerber ist wieder Nummer eins

Ab dem 20. März ist Angelique Kerber wieder die Nummer eins der Tenniswelt. Das steht fest, weil die bisherige Weltranglistenerste Serena Williams ihre Teilnahme am Turnier in Indian Wells verletzungsbedingt absagen musste.

Im vergangenen Jahr hatte Williams das Finale in Indian Wells erreicht und hätte 650 Punkte verteidigen müssen. Kerber war dagegen schon in der zweiten Runde ausgeschieden, startet in diesem Jahr mit einem Freilos und kann entsprechend keine Zähler verlieren. Die Deutsche freut sich auf das mit 7,699 Millionen Dollar dotierte Turnier, das seit diesem Jahr unter der Leitung von Tommy Haas steht. "Es ist gut, zurück bei einem meiner Lieblingsturniere zu sein", schrieb Kerber bei Twitter.

Good to be back at one of my favorite tournaments #BNPPO17 #TeamAngie pic.twitter.com/OiYamDyUCK — Angelique Kerber (@AngeliqueKerber) 6. März 2017

In der zweiten Runde könnte die 29-Jährige in einem deutschen Duell auf Andrea Petkovic treffen, die sich dafür aber in ihrem Erstrunden-Match gegen die Amerikanerin Vania King durchsetzen müsste. Außer Kerber und Petkovic sind mit Laura Siegemund, Julia Görges, Annika Beck und der Qualifikantin Mona Barthel vier weitere deutsche Spielerinnen am Start.