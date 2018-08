Erstes Match seit Wimbledon-Erfolg Kerber erlebt Fehlstart in die Hartplatzsaison

Wimbledonsiegerin Angelique Kerber ist bei ihrem ersten Turnierauftritt seit dem Titelgewinn in London gleich zum Auftakt gescheitert. Dreieinhalb Wochen nach ihrem Finalerfolg gegen Serena Williams beim Rasenklassiker in London verlor Kerber beim WTA-Turnier in Montreal in der zweiten Runde gegen die Französin Alizé Cornet 4:6, 1:6. Für Kerber war es der Auftakt in die US-Hartplatzsaison.

In der ersten Runde hatte die 30 Jahre alte Tennisspielerin ein Freilos. Cornet hatte sich zum Auftakt gegen Tatjana Maria durchgesetzt. Damit ist Wimbledon-Halbfinalistin Julia Görges die einzig verbliebene deutsche Spielerin beim Hartplatzturnier in Montreal.

Kerber kam nie ins Spiel und hatte enorme Probleme mit ihrem Aufschlag. Auch wegen zahlreicher einfacher Fehler der Deutschen erspielte sich Cornet 14 Breakpunkte. Nach nur 1:25 Stunden verwandelte Cornet ihren ersten Matchball.

Kerber hatte nach ihrem Finalsieg im All England Club gegen Serena Williams (USA) einige Tage pausiert, ehe sie sich mit Trainer Wim Fissette auf die US-Hartplatzsaison vorbereitete. In Kanada musste sie ihre zweite Auftaktniederlage der bislang so erfolgreichen Saison hinnehmen. Auch beim Rasenturnier auf Mallorca war Kerber früh ausgeschieden.

Auf dem Weg Richtung US Open (27. August bis 9. September), die Kerber vor zwei Jahren gewann, tritt die deutsche Nummer eins noch in Cincinnati an.