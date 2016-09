WTA-Turnier in China Kerber scheitert an Kvitova

Angelique Kerber hat ihr zweites Spiel als Nummer eins der Weltrangliste verloren. Die 28-jährige Deutsche unterlag beim WTA-Turnier in Wuhan (China) im Achtelfinale der Tschechin Petra Kvitova 7:6 (12:10), 5:7, 4:6. Kvitova trifft im Viertelfinale nun auf die an Nummer elf gesetzte Britin Johanna Konta.

Allein der erste Satz, den Kerber noch knapp im Tiebreak gewinnen konnte, dauerte 1:26 Stunden. Generell fehlte es der zweimaligen Grand-Slam-Siegerin gegen die aktuelle Nummer 16 der Welt oftmals an Präzision. Kerber hatte Probleme, ihr Aufschlagspiel durchzubringen und haderte über weite Strecken der Partie mit sich selbst. Nachdem sie zuvor sechs Matchbälle abwehren konnte, beendete Kvitova nach 3:20 Stunden das Match mit einer kraftvollen Vorhand.

Auf dem Weg zum Titel bei den US Open hatte Kerber die Wimbledon-Siegerin von 2011 und 2014 noch in der Runde der letzten 16 bezwungen. Auswirkungen auf ihre Spitzenposition in der Weltrangliste hat diese Niederlage allerdings nicht. Serena Williams, aktuelle Nummer zwei im Ranking, hatte auf einen Start in Wuhan verzichtet.