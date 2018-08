Zehn Tage vor den US Open Warum Kerber und Zverev plötzlich im Formtief sind

Fünf Wochen sind seit Angelique Kerbers Wimbledon-Sieg vergangen. Fünf Wochen, in denen die Vierte der Tennis-Weltrangliste drei Matches bestritten hat. Gewonnen hat Kerber nur eines dieser Spiele, im Achtelfinale der WTA-Veranstaltung in Cincinnati verlor sie gegen die US-Amerikanerin Madison Keys 6:2, 6:7, 4:6.

Nach ihrem Erfolg beim wichtigsten Turnier der Saison auf Rasen fällt Kerber die Umstellung auf Hartplätze schwer. Dabei mag sie den Belag, 15 ihrer insgesamt 23 Turniersiege feierte sie auf Hartplätzen, 2016 gewann sie die US Open. Das vierte Grand-Slam-Turnier des Jahres steht nun wieder an, am 27. August geht es in New York los.

Nach ihrer Niederlage gegen Alizé Cornet in Montreal hatte Kerber auf die Notwendigkeit von Matchpraxis hingewiesen. "Es ist nicht so einfach, den Belag zu wechseln", sagte die 30-Jährige. "Ich denke, ich brauche ein bisschen mehr Zeit, um mich durch viele Trainingseinheiten und Matches wieder an den Hartplatz zu gewöhnen."

Das ist das eine Problem, letztlich kämpft die deutsche Nummer eins aber vor allem mit den Nachwirkungen von Wimbledon. In den Tagen und Wochen danach standen viele Termine an, nach einem solchen Erfolg fällt vielen Spielerinnen die Umstellung auf den Alltag schwer. Kerber gehört nach den Eindrücken der vergangenen Wochen nicht zum engsten Favoritenkreis in New York.

Zverev und die negativen Emotionen

Das trifft auch auf Alexander Zverev zu, der in der Weltrangliste ebenfalls auf dem vierten Rang notiert wird. Anders als Kerber hat es der 21-Jährige bisher noch nicht geschafft, sein Potenzial bei Grand-Slam-Turnieren auszuschöpfen. In diesem Jahr stand Zverev bei den French Open im Viertelfinale, ansonsten kam er bei den vier Grand-Slams nur noch ein weiteres Mal über die dritte Runde hinaus.

AFP Alexander Zverev

Aktuell kommt außerdem ein Formtief hinzu. Nach der unnötigen Niederlage in Toronto gegen Stefanos Tsitsipas verlor Zverev in Cincinnati bereits sein Auftaktmatch gegen Robin Haase in drei Sätzen. Schwerer dürfte Zverev aber die ungewohnt deutliche Kritik von Roger Federer getroffen haben. Die junge Generation sei "leider oder für mich persönlich glücklicherweise" nicht auf einem so extrem hohen Level wie seinerzeit die Youngster um Rafael Nadal.

"Als Rafa 19 war, hatte er schon 20 Turniere gewonnen, darunter die French Open", sagte der Schweizer im Gespräch mit dem in London erscheinenden "Daily Express": "Man muss sich einfach mal wieder in Erinnerung rufen, wie gut schon der junge Rafa war." Tatsächlich waren es 16 Turniersiege für Nadal, ehe er als gerade 20-Jähriger zum zweiten Mal die French Open gewinnen konnte. Federer selbst war bei seinem ersten Grand-Slam-Erfolg wie Zverev jetzt 21 Jahre alt, bis dahin hatte der Schweizer acht Turniere gewonnen.

Doch zurück zu Zverev, der sich in den vergangenen Wochen mal wieder selbst im Weg stand. Wenn es in engen Matches mal nicht nach Wunsch läuft, verliert er die Konzentration, hadert mit sich und den Umständen auf dem Platz. In solchen Phasen bringen Zverev seine Emotionen nicht weiter.

Dennoch ist Zverev mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden. "Ich habe drei Turniere in unterschiedlichen Kategorien gewonnen", sagte er dem Internetportal Tennis TV: "München ist ein 250er, Washington ein 500er und Madrid ein Masters. Vielleicht kann ich ja noch einen draufsetzen." Ein "paar mehr Titel" und "hoffentlich eine stete Weiterentwicklung meines Spiels" erhofft er sich in den kommenden Monaten, aber: "Es ist eine gute Saison, ich bin die Nummer zwei im Race. Bisher lief alles gut."