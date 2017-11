Tennis Kerber tauscht den Trainer aus

Angelique Kerber, 29, hat Konsequenzen aus ihrem enttäuschenden Jahr 2017 gezogen und geht mit Wim Fissette als neuem Trainer in die anstehende Saison. Das gab die zweimalige Grand-Slam-Siegerin, die in den vergangenen elf Monaten in der Weltrangliste von Platz eins auf Rang 21 abgerutscht ist, bekannt.

Der 37-jährige Belgier Fissette war Coach von Sabine Lisicki, als diese 2013 bis ins Finale von Wimbledon vordrang. Zudem hat er unter anderem die Britin Johanna Konta, Kim Clijsters (Belgien), Simona Halep (Rumnien) und Victoria Azarenka (Weißrussland) betreut.

"Mit Wim fängt ein neues Kapitel an und ich freue mich darauf, nächste Woche mit ihm zum ersten Mal auf dem Platz zu stehen", sagte Kerber: "Er hat schon oft bewiesen, wie gut er als Trainer ist und ich bin gespannt, was wir zusammen erreichen können."

DPA Angelique Kerber

Ihr bisheriger Trainer Torben Beltz gehört damit nicht mehr zum Team. Beltz hatte Kerber bis auf eine gut zweijährige Unterbrechung (Ende 2012 bis Anfang 2015), in der sie von Benjamin Ebrahimzadeh betreut wurde, während ihrer bisherigen Profikarriere gecoacht. "Ich kann gar nicht sagen, wie dankbar ich Torben bin, für alles was wir in den letzten Jahren zusammen erlebt haben", so Kerber.

Kerber hat 2017 kein Turnier gewonnen und stand nur in einem Finale (Monterrey). Im vergangenen Jahr hatte die Linkshänderin bei den Australian Open sowie den US Open triumphiert und als zweite Deutsche nach Steffi Graf den Sprung an die Spitze des WTA-Rankings geschafft.

Das erste Turnier für Kerber in der nächsten Saison ist der Hopman Cup in Perth vom 30. Dezember 2017 bis 6. Januar 2018, bei dem sie mit Alexander Zverev das deutsche Team bildet.

In diesem Jahr hatte Kerber eine Gesamt-Bilanz von 29:24 Siegen - in der Vorsaison waren es 64:19 Erfolge. Als deutsche Nummer eins war sie jüngst von ihrer Fed-Cup-Kollegin Julia Görges abgelöst worden.