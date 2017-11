ATP Finals in London Zverev verpasst Halbfinale

Alexander Zverev hat das Halbfinale des ATP-Finals verpasst. Der 20-Jährige aus Hamburg unterlag in London in seinem dritten Gruppenmatch dem Amerikaner Jack Sock 4:6, 6:1, 4:6 und wurde Dritter seiner Gruppe. Für Neuling Zverev ist das Turnier damit beendet, Sock spielt am Samstag gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow um den Einzug in das WM-Finale am Sonntag.

Im entscheidenden dritten Satz hatte Zverev bereits 1:4 zurückgelegen, dann noch einmal auf 4:4 ausgleichen können. Am Ende musste er sich seinem 25 Jahre alten Gegner aber geschlagen geben. Sock ist bei den mit acht Millionen US-Dollar dotierten ATP Finals der erste Amerikaner in der Runde der letzten vier Profis seit 2007. Der letzte deutsche Halbfinalist war 2003 Rainer Schüttler.

Federer bleibt (mal wieder) ungeschlagen

Getty Images Roger Federer

Bereits am Nachmittag hatte Roger Federer auch sein drittes Gruppenmatch gewonnen. Der 36 Jahre alte Schweizer setzte sich 6:7 (5:7), 6:4, 6:1 gegen Marin Cilic durch. Der 29 Jahre alte Kroate verpasste damit eine Revanche für seine Niederlage im diesjährigen Wimbledon-Finale. Federer blieb durch den Sieg bei seiner 15. Teilnahme an der sogenannten Tennis-WM in der Gruppenphase zum zehnten Mal ungeschlagen. Für das Halbfinale war er bereits vor dem Match qualifiziert, Cilic hatte keine Chance mehr auf ein Weiterkommen.

Am Samstag trifft Federer in der Vorschlussrunde auf den Zweitplatzierten der Gruppe A. Gegner wird entweder der Belgier David Goffin oder Dominic Thiem aus Österreich sein. Die beiden Profis spielen in ihrem Duell am Freitag aus, wer in die Runde der letzten Vier einzieht.