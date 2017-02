Deutsches Fed-Cup-Team Abstiegskampf gegen Ukraine

Die deutschen Tennis-Damen treten im Abstiegs-Relegationsspiel des Fed Cups zu Hause gegen die Ukraine an. Das ergab die Auslosung am Sitz des Weltverbands ITF in London.

Ohne die zweimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Angelique Kerber hatte die Auswahl am vergangenen Wochenende 0:4 auf Hawaii gegen Gastgeber USA verloren. In den Playoffs am 22. und 23. April will Kerber wieder zum Team gehören.

Die Ukraine mit der Weltranglisten-13. Jelina Switolina hatte in der Weltgruppe II gegen Australien gewonnen. Auch im vergangenen Jahr hatte Deutschland erst in der Relegation den Verbleib in der Weltgruppe geschafft.